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彈劾總統聽證會 學者批賴總統得了「憲政狂妄症」

聯合報／ 記者王小萌李成蔭林銘翰周佑政／台北報導
立法院昨舉行總統彈劾案聽證會，邀黃錦堂（前左）、紀俊臣（前中）、仉桂美（前右）、李勝峯（後）等學者專家與會。記者胡經周／攝影
立法院昨舉行總統彈劾案聽證會，邀黃錦堂（前左）、紀俊臣（前中）、仉桂美（前右）、李勝峯（後）等學者專家與會。記者胡經周／攝影

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院昨舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，多位專家學者針對重啟核電、行政院「三不」原則等政策提出質疑，認為賴總統朝令夕改、毀憲亂政，依照憲法及增修條文規定，彈劾就是唯一解決途徑。總統府昨天沒有回應。

東海大學法律系退休教授林騰鷂指出，賴總統雖透過總統府說自己坦蕩，卻選擇不出席向人民報告，逃避此次彈劾，好像得了「憲法痴呆症」、「憲政狂妄症」，應該找幾個憲法醫師給賴總統看看，相信賴總統卸任後一定逃不過憲法第四十八條所說的「國家嚴厲制裁」。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，「錯誤能源政策比貪汙更可怕」，賴總統身為國家領導者朝令夕改，從反核到重啟核能，反覆無常，讓執行單位及民眾無所適從，許多大企業更為此要自行發電及降載。

他還批，民眾需要誠實的能源政策，但今天看到的是承諾跳票，且荷包在縮水的同時，電力調度在空汙減煤上也出現矛盾。

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美表示，希望讓全國民眾知道現在憲政崩壞到什麼程度，如果不及時停損，枉為民主國家，甚至連第三世界國家都不及；彈劾已經是目前法治上唯一能找到的途徑，如果憲政一直崩壞，無法對後代交代。

新黨副主席李勝峯形容，賴總統毀憲亂台，就像癌細胞蔓延、吞噬原本健康的憲政監督制衡體制，再坐視不管，積累四十年台灣引以為傲的民主將癌變死亡，而彈劾賴總統就是拯救「癌變、奄奄一息的民主憲政」。

台灣大學政治系退休教授黃錦堂表示，根據國民黨團、民眾黨團所提連署，在野黨都把重兵壓在行政院長拒絕副署，這是非常正確的彈劾事由。他批評，民進黨操作閣揆拒絕副署法案，真正最可惡、也最可議的意圖，就是想要進行政治鬥爭、經營選戰。

台灣公共政策學會理事長紀俊臣則說，根據中華民國憲法及憲法增修條文規定，立法院提案彈劾賴總統毋需檢具理由；立法院去年通過修正財政收支劃分法，行政院依總統核可提出覆議案，後來立法院否決財劃法覆議案，總統府未依法公布施行，官方理由是行政院長不副署，此事顯然是兩人之間意見不一致，行政院長任免由總統全權決定，當然應該予以免職。

在野黨 賴清德 彈劾案

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