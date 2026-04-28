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藍白輪番批賴總統 「無聲戒嚴」癱瘓國會

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁／台北報導

立法院昨天舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，民進黨立委先前已表明不出席，藍白立委連番開砲，批評府院不副署、不公布、不執行立法院三讀通過的法律，恐導致台灣走向「憲政戒嚴」，還有立委以韓國前總統尹錫悅為例，批評賴總統以「無聲戒嚴」癱瘓國會。

國民黨立委王育敏指出，民進黨執政後形成「雙少數政府」，總統僅獲四成民意支持，國會也非多數，卻以「大罷免」試圖改變國會席次，造成政局對立動盪；國民黨立委翁曉玲說，提出彈劾案是留下憲法歷史紀錄，表達民意對賴清德藐視國會、踐踏憲政民主的不滿與抗議。

國民黨立委羅智強以尹錫悅為例，批評賴清德以「無聲戒嚴」癱瘓國會，手段包括大罷免、大清算、大法官，以及不公布、不副署、不執行。他指控民進黨透過罷免、司法追訴在野立委、五人大法官憲判，及拒絕執行立法院三讀法案，讓國會實質被廢。

民眾黨立委邱慧洳批評，賴政府施政荒腔走板，過去十年台電支出飆漲，淨零轉型跳票，核電關閉卻開了燃煤機組，人民用肺發電，電網韌性也愈來愈弱，政府錯誤能源政策擴大財務黑洞，甚至影響國家安全，比貪汙更可怕。

總統彈劾聽證會結束後，立法院五月十三、十四日將舉行審查會，五月十九日進行記名投票表決。民進黨團幹事長莊瑞雄說，相關程序徒增朝野對立，毫無意義，不陪藍白演戲。

立法院 賴清德 彈劾案

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