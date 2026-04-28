聽新聞
0:00 / 0:00

陸配參政 游盈隆：用國籍法處理實屬牽強

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
中選會新任主委游盈隆（圖）昨天出席交接典禮，並提出中選會六大挑戰。記者蘇健忠／攝影
中選會新任主委游盈隆（圖）昨天出席交接典禮，並提出中選會六大挑戰。記者蘇健忠／攝影

中選會新任主委游盈隆及三名委員昨天就職，結束委員會議停擺僵局。游盈隆允諾會秉持專業、大公無私，打造超然公正客觀的中選會。

針對民眾黨前立委李貞秀掀起的陸配參政權爭議，游盈隆直言，透過「國籍法」處理實屬牽強且高度爭議。此番言論顯然與內政部不同調；內政部則回應，標準一致從未改變。

中選會因委員人數不足，導致會議停擺五個月，行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的四位中選會委員，包括主委游盈隆、委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會昨舉辦交接典禮，內部運作正式「復活」。

游盈隆指出，未來至少有今年底九合一地方選舉與二○二八總統立委大選兩項任務，尤其距離年底選舉僅七個月，已經沒時間可以浪費。他並提出六項挑戰，包括公投綁大選、不在籍投票、立法院公投案、陸配參政權爭議、ＡＩ與深偽訊息及中共介選問題。

對於李貞秀案，他說，這絕非最後一個案例，未來將層出不窮，除非我國憲法與法律做出妥善周延的因應與修正，需要政府與國會共同努力，從根本著手，畢竟兩岸有其特殊性，現階段用國籍法處理實屬牽強，且具高度爭議性。

游盈隆說，兩岸人民關係條例規定，陸配取得身分證十年後可取得參政權，目前陸配在台已有十四萬多人，會有愈來愈多陸配擁有參政權；必須正面思考李貞秀案，相關單位應深入或明確釐清陸配在台灣戶籍期間計算，否則年底選舉將至，中選會需要明確依據，才能審查參選人資格要件。

內政部指出，依國籍法第廿條，欲擔任我國民選公職者，應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職一年內完成；過去李慶安、李明星等案例，與李貞秀案適用標準一致，內政部依法行政，從未改變立場。

不在籍投票 肯定進步思維 公投綁大選 游持正面態度

對於不在籍投票與公投綁大選，游盈隆態度正面。他說，二○一八年有其特殊歷史情境，導致選務大亂，那不只是災難也是噩夢，但未來不太可能再發生一次十個公投案的例子；台灣至今已有四次公投綁大選經驗，如何辦好選務，是無可迴避的挑戰。

游盈隆指出，他肯定不在籍投票屬進步思維，但過去倡議時選制仍是單一選舉，相對單純，如今九合一選舉若要實施，牽涉複雜選票，具有極大困難，但還是要設法推動，例如在某次公投試辦，累積足夠經驗後，非常期盼有朝一日台灣能實施不在籍投票。

對於立法院所提公投，游盈隆表示，去年中選會否決立院通過的反廢死公投案、通過核三延役公投為例，在野黨至今未吞下這口氣，但中選會有無權利否決立院所提公投案，是具高度張力的開放性問題，要思考如何妥善處理，避免中選會成為橡皮圖章。

國籍法 游盈隆 中選會 陸配

延伸閱讀

游盈隆就任中選會主委 決直面6大選務挑戰

【即時短評】塑造「能與各方溝通」形象 鄭麗文踏出關鍵一步

整理包／朝野都挺軍購 1.25兆預算卡立院關鍵一次看懂

闕志克／非自由民主政體在匈國的潰敗

相關新聞

游盈隆指透過國籍法處理陸配參政有爭議 內政部：標準與過往一致

對於民眾黨前立委李貞秀掀起的陸配參選爭議，中選會新任主委游盈隆質疑透過國籍法處理實屬牽強且高度爭議，應從根本著手，從憲法與相關法律做出妥善周延的因應與修正。內政部表示，現階段仍已國籍法第20條辦理，內政部依法行政，從未改變立場。

朝野協商軍購條例 AIT代理處長與黃國昌會晤

立法院長韓國瑜今天第三度針對軍購特別條例草案召集朝野黨團協商；與此同時，美國在台協會（AIT)在臉書表示，AIT代理處長梁凱雯今日與民眾黨主席黃國昌會面，就促進台灣安全合作及強化美台夥伴關係的重要交換意見。

彈劾總統聽證會 學者批賴總統得了「憲政狂妄症」

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院昨舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，多位專家學者針對重啟核電、行政院「三不」原則等政策提出質疑，認為賴總統朝令夕改、毀憲亂政，依照憲法及增修條文規定，彈劾就是唯一解決途徑。總統府昨天沒有回應。

藍白輪番批賴總統 「無聲戒嚴」癱瘓國會

立法院昨天舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，民進黨立委先前已表明不出席，藍白立委連番開砲，批評府院不副署、不公布、不執行立法院三讀通過的法律，恐導致台灣走向「憲政戒嚴」，還有立委以韓國前總統尹錫悅為例，批評賴總統以「無聲戒嚴」癱瘓國會。

陸配參政 游盈隆：用國籍法處理實屬牽強

中選會新任主委游盈隆及三名委員昨天就職，結束委員會議停擺僵局。游盈隆允諾會秉持專業、大公無私，打造超然公正客觀的中選會。

林佳龍結束2天訪問史瓦帝尼行程 外交部：展現台灣走向世界決心

賴清德總統特使、外交部長林佳龍26日結束為期2天的非洲友邦史瓦帝尼訪問行程，外交部今天表示，行程最後一日，林佳龍在史國衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）陪同下，前往曼齊尼政府醫院（Manzini Government Hospital）視察我國駐史國醫療團「智慧門診」運作；此外，林佳龍也視察去年正式啟動的「水產養殖研究與生產中心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。