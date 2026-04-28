陸配參政 游盈隆：用國籍法處理實屬牽強

中選會新任主委游盈隆及三名委員昨天就職，結束委員會議停擺僵局。游盈隆允諾會秉持專業、大公無私，打造超然公正客觀的中選會。

針對民眾黨前立委李貞秀掀起的陸配參政權爭議，游盈隆直言，透過「國籍法」處理實屬牽強且高度爭議。此番言論顯然與內政部不同調；內政部則回應，標準一致從未改變。

中選會因委員人數不足，導致會議停擺五個月，行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的四位中選會委員，包括主委游盈隆、委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會昨舉辦交接典禮，內部運作正式「復活」。

游盈隆指出，未來至少有今年底九合一地方選舉與二○二八總統立委大選兩項任務，尤其距離年底選舉僅七個月，已經沒時間可以浪費。他並提出六項挑戰，包括公投綁大選、不在籍投票、立法院公投案、陸配參政權爭議、ＡＩ與深偽訊息及中共介選問題。

對於李貞秀案，他說，這絕非最後一個案例，未來將層出不窮，除非我國憲法與法律做出妥善周延的因應與修正，需要政府與國會共同努力，從根本著手，畢竟兩岸有其特殊性，現階段用國籍法處理實屬牽強，且具高度爭議性。

游盈隆說，兩岸人民關係條例規定，陸配取得身分證十年後可取得參政權，目前陸配在台已有十四萬多人，會有愈來愈多陸配擁有參政權；必須正面思考李貞秀案，相關單位應深入或明確釐清陸配在台灣戶籍期間計算，否則年底選舉將至，中選會需要明確依據，才能審查參選人資格要件。

內政部指出，依國籍法第廿條，欲擔任我國民選公職者，應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職一年內完成；過去李慶安、李明星等案例，與李貞秀案適用標準一致，內政部依法行政，從未改變立場。

不在籍投票 肯定進步思維 公投綁大選 游持正面態度

對於不在籍投票與公投綁大選，游盈隆態度正面。他說，二○一八年有其特殊歷史情境，導致選務大亂，那不只是災難也是噩夢，但未來不太可能再發生一次十個公投案的例子；台灣至今已有四次公投綁大選經驗，如何辦好選務，是無可迴避的挑戰。

游盈隆指出，他肯定不在籍投票屬進步思維，但過去倡議時選制仍是單一選舉，相對單純，如今九合一選舉若要實施，牽涉複雜選票，具有極大困難，但還是要設法推動，例如在某次公投試辦，累積足夠經驗後，非常期盼有朝一日台灣能實施不在籍投票。

對於立法院所提公投，游盈隆表示，去年中選會否決立院通過的反廢死公投案、通過核三延役公投為例，在野黨至今未吞下這口氣，但中選會有無權利否決立院所提公投案，是具高度張力的開放性問題，要思考如何妥善處理，避免中選會成為橡皮圖章。