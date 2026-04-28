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蔣經國冥誕 開放七海園區憶往

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
昨天是前總統蔣經國一一七歲冥誕，七海文化園區開放民眾免費參觀。記者曾原信／攝影
昨天是前總統蔣經國一一七歲冥誕，七海文化園區開放民眾免費參觀。記者曾原信／攝影

昨天是故總統蔣經國一一七歲冥誕，蔣經國基金會為表紀念，免門票開放七海園區，並舉辦專題演講，從不同角度分享蔣經國一生。基金會董事長錢復說，中華民國遷台以來已有八位總統，每次民調結果，最受愛戴者都是蔣經國，這是非常難得的事實；如此不重視生活享受，只關心苦民所苦的領導人，古今中外著實不多。

四位講者中，錢復、前空軍副總司令葛光越都是蔣經國舊屬，郭岱君是研究兩蔣日記專家；台北明星咖啡廳負責人簡靜惠則有最特別的視角：她自小在蔣家出入，跟著蔣友梅一起叫蔣經國「阿央」（寧波話祖父）。

明星咖啡廳由流亡俄國貴族創立於上海法租界，一九四九年與台灣人簡錦錐合作，在北市武昌街重起爐灶，早年是旅台俄人唯一聚會點。留學蘇聯多年、娶了俄國太太的蔣經國，與簡錦錐是通家之好，孫女蔣友梅與簡家女兒靜惠，也是多年同學與閨密。

簡靜惠回憶，蔣友梅因混血長相在學校常遭譏笑，她總跳出來打抱不平。兒時的蔣友梅很好動，常在院子抓昆蟲、挖蚯蚓，拉著簡靜惠跑進客廳，在沙發上跳來跳去。管家阿寶姐追在後面制止，蔣經國卻笑著說「開心就好」。

她回憶，有次跟蔣經國一家出遊，住在陽明山上。當夜狂風暴雨，她嚇得大哭要回家。蔣經國點亮全屋的燈，開唱機放音樂，請廚師煮消夜，安慰她：「不要怕，阿央在。」第二天被問「還要下山找媽媽？」她一句「今天還有消夜嗎？」讓蔣經國哈哈大笑。

簡靜惠另一件初體驗，是蔣家餐前要禱告。蔣經國感謝天父賜給食物，然後祈求百姓健康幸福快樂，中華民國國運昌隆。因他的口音，她誤以為「桌上的飲食」是「桌上的椅子」。蔣經國也督促她們寫毛筆字，並說最難寫的就是「人」。簡靜惠長大後才體會，人字不只難寫，做人更是大不易。

簡靜惠說，蔣經國帶給她的，是豐富的童年視野，多年後回想，「阿央是慈祥和藹的爺爺」，他在她們面前，也得以暫時脫下沉重身分枷鎖，「那是美好的無邪歲月，祝親愛的阿央生日快樂」。

台灣人 中華民國 錢復 蔣經國

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