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下月川習會 鄭麗文：中美不會把台灣變交易標的

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文（右）昨接受廣播專訪。 圖／擷取自中廣流行網
國民黨主席鄭麗文（右）昨接受廣播專訪。 圖／擷取自中廣流行網

國民黨主席鄭麗文積極籌備訪美，對下月登場的「川習會」，她昨表示，「一個中國、反對台獨是北京底線，他們不會把台灣變成中美談判交易的標的」；她非常重視美國行，兩岸和平必須符合美國的國家利益，她會在這個角度去說服美國、提出不一樣路線，「鄭習會」是歷史打開一道非常難得的門，美國應該要抓住難得的機會。

鄭麗文昨接受廣播專訪時指出，陸方在行前曾詢問她對於鄭習會的主軸，她說只有「和平」一個目的，陸方宣布十項對台措施是其自己準備的，即使知道一定會遭民進黨抵制，陸方還是希望不要讓台灣失望，要讓台灣同胞知道，一旦政黨輪替，兩岸關係就會正常化、和好、友善。

鄭指出，她的訪陸行引起美國專家菁英圈巨大討論，甚至有布朗大學教授認為她應該得到諾貝爾和平獎，愈來愈多人對她的路線表示肯定跟期待，也希望她赴美訪問，親自聽她對這件事情的闡述。

鄭麗文說，所有外國友人與其他台灣在野的政治人物幾乎只談軍購，但跟她會面時，絕大部分篇幅不是軍購，因為她談的東西比這次軍購條例重大太多了，這是大的戰略思維，不只是一筆軍購預算而已。

她提到，這次訪美包括走訪華府、官方智庫、各地僑胞，還有些非典型行程，本來行程沒有安排要去波士頓，但哈佛大學、麻省理工學院都邀請她和重量級教授會談。

對於賴清德總統出訪史瓦帝尼喊卡，鄭麗文指出，賴總統不接受九二共識，也未清楚表達反對台獨的立場，兩岸之間自然沒有政治基礎；此次出訪受阻，證明賴清德路線完全走不出去，只會讓中華民國被逼到牆角。

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