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陽光行動／只在雙北 垃圾費隨袋徵收25年推不動

聯合報／ 記者林佳彣陳俊智游振昇張裕珍／專題報導
桃園市政府在八德、龜山共四里試辦專用垃圾袋長達四年多，地方認為無法順利推動主因在於政策不夠周延與主政者魄力不足。記者陳俊智／攝影
桃園市政府在八德、龜山共四里試辦專用垃圾袋長達四年多，地方認為無法順利推動主因在於政策不夠周延與主政者魄力不足。記者陳俊智／攝影

台灣家戶垃圾量十年成長一點六倍，各地垃圾堆積、處理壓力大。被視為垃圾減量解方之一的垃圾費「隨袋徵收」，早成為雙北首都圈的日常，桃園市、台中市等地曾取經試辦，堆積垃圾量最多的台南市、人均垃圾量六都最高的高雄市，僅停留在局部試辦，但「隨袋徵收」難以全面推動，加劇環境挑戰。

北市資源回收率達六成七

台北市推動垃圾費隨袋徵收已四分之一個世紀，北市家戶垃圾量從原本每天二九七○公噸，逐年降至去年底一○一九公噸，資源回收率高達六成七，傲視全國；新北市二○一○年跟進，隔年垃圾量即大減三成，資收率現提高到六成五。

新北與桃園僅一路之隔，為防止新北垃圾跨區丟到桃園，二○二一年起在龜山、八德區共四里推出丟垃圾須用「專用垃圾袋」，但垃圾費仍隨水費徵收；直到今年元月，桃園市才對機關、市場與學校推行隨袋徵收，垃圾減量兩成五。已用專用袋四年的龜山、八德當地里長，都認同政策促使垃圾減量，但市府遲未擴大實施，直言「不夠魄力」。

桃園市環保局坦言，改變民眾的習慣不容易，像新北市二○○八年七月先在深坑區實施隨袋徵收，垃圾因此外溢到鄰近區域，造成周邊區域垃圾量大增。

台中隨水徵收接受程度高

台中市石岡區試辦隨袋徵收廿六年，仍無法全市推動。台中市環保局曾在市區六處社區大樓試辦，定期記錄垃圾子車清運量，僅限實驗性質，未改變收費方式，後繼無力。

「最主要還是太麻煩了。」住台中市區透天厝的李先生說，石岡非都會區、人口少，垃圾量少，比較好配合；雖然隨袋徵收比較省錢，但不如隨水徵收方便。

台北市政策推動前，曾面臨垃圾山堆置、自燃等垃圾去化困境，南港、內湖居民叫苦。

北市環保局科長鄭智⽂說，一九九五年南韓推動隨袋徵收，垃圾減量成效很好；北市率先施行後，資收率從不到一成，一路翻倍成長，現在朝七成邁進。

鄭智⽂說，相較隨⽔徵收，隨袋徵收的家戶垃圾費可節省三到五成，垃圾明顯減量；北市垃圾收運點密度全國最高、專用袋鋪貨點多，購買便利也帶動政策成功。縣市來取經的不少，關鍵在財政能否⽀撐「隨袋徵收」後的費⽤落差。

以北市為例，原本垃圾費隨⽔徵收時期，年收入約十五億元，改為隨袋徵收後，因廢棄物處理量減少，年收入減為四⾄五億元，垃圾處理成本跟著提高。

環團批垃圾費長期低廉

看守台灣協會秘書長謝和霖說，縣市政府為了討好民眾，長期向民眾收取低廉的垃圾費，垃圾清除費用多是縣市自掏腰包補貼；雙北財政較充裕，能忍受低廉垃圾費帶來的赤字，其他縣市若要轉為隨袋徵收，垃圾費收得更少，恐面臨經費排擠困境。

他直言，縣市普遍採隨水徵收，無法反映真實處理成本，也缺乏經濟效率，讓地方政府更難推動有效的回收與減量政策；建議政府推動隨袋或隨量徵收制度，並調漲垃圾處理費率，才能真正讓垃圾減量、驅動循環經濟。

桃園 新北 高雄市

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