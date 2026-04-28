軍購預算協商 朝野無共識

立法院昨（27）日第三度協商軍購特別預算，藍綠白三黨仍無共識，立法院長韓國瑜裁示5月6日再次協商。國防部長顧立雄籲支持政院1.25兆元版本，整體國防預算規劃，保衛國家安全，是攸關國家生死存亡大事。

行政院所提軍購特別條例，預算規模為1.25兆元，國民黨版本為「3,800億元+N」，民眾黨則主張4,000億元。昨日協商過程，國民黨立委徐巧芯首度拋出8,000億元版本，經協商後仍無共識，留待下周再議。

根據經濟部、國防部先前規劃，盼以1.25兆元打造台灣之盾，國防產業將聚焦無人機／船、航太、船艦、機器狗及衛星五大領域。1.25兆元的特別預算估可創造4,000億元產值、帶來逾9萬個工作機會。

國防部昨日在立法院專案報告「新興科技應用於不對稱作戰效能分析與未來發展」，書面報告指出，將以科技驅動國防力量持續提升。無人機部分，當前各類無人機已大量部署運用於戰場，執行情監偵、攻擊、通訊中繼、電戰、後勤與救援等任務。

在地面無人載具部分，國軍已規劃導入機動性高、多功能及模組化之四足機器人（機器狗）、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。

而水面、水下無人載具，為有效防禦海上威脅，規劃籌建小型自殺無人艇及水下除雷無人載具，增強近岸防衛與反登陸戰力。國防部表示，已編列特別預算，規劃籌獲反甲、監偵及攻擊型等各類無人機21萬餘架。