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澳洲跨黨派國會議員團訪台 將拜會政府與立院交流

中央社／ 台北27日電

澳洲跨黨派國會議員團今天抵台，訪台期間將拜會政府部會、與立法院交流，並藉由參訪行程進一步瞭解台灣在經貿、科技與文化等領域的發展成就。

外交部晚間發布新聞稿指出，澳大利亞聯邦參議員布朗（Carol Brown，另譯：帛朗）與「影子能源暨減排部長」眾議員特漢（Dan Tehan，另譯：提漢）率領集結執政黨工黨與在野聯盟的跨黨派國會議員團於4月27日至5月2日訪台，外交部表示誠摯歡迎。

外交部說明，訪團成員另有聯邦參議員在野聯盟副領袖魯斯頓（Anne Ruston，另譯：茹絲坦）、「執法聯席委員會」主席參議員波利（Helen Polley，另譯：波莉）、「條約聯席委員會」委員眾議員伍德（JasonWood）、「人權聯席委員會」副主席眾議員瑞貝羅（Leon Rebello）與「教育暨就業委員會」委員參議員多里戈（Josh Dolega）等。

外交部表示，訪團在台期間將拜會政府相關部會、與立法院深入交流，並藉由參訪行程進一步瞭解台灣在經貿、科技與文化等領域的發展成就，以深化台澳雙邊關係。

外交部說，台灣與澳大利亞是理念相近夥伴，近年來雙邊除經貿往來密切外，在文化、科學、能源與全社會韌性等議題也持續交流，外交部將致力深化雙邊各領域的合作關係。

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