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【即時短評】塑造「能與各方溝通」形象 鄭麗文踏出關鍵一步

聯合報／ 記者／曹鈞皓
國民黨主席鄭麗文（中）24日下午在中央黨部，與近50位各國駐台使館的代表們茶敘交流，話題圍繞在鄭麗文剛結束的鄭習會和訪陸之行。（圖／取自鄭麗文臉書）
國民黨主席鄭麗文（中）24日下午在中央黨部，與近50位各國駐台使館的代表們茶敘交流，話題圍繞在鄭麗文剛結束的鄭習會和訪陸之行。（圖／取自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」，堪稱兩岸關係長期低盪之際的空谷足音；隨後中共端出對台十項措施，更讓這場會面不僅止於象徵意義，亦有具體政策輸出。日前TVBS民調顯示，近半數民眾認為會面成功，並有同等比例支持兩岸在「九二共識」基礎上交流，四成三民眾認為「鄭習會」有助兩岸關係和平發展。這樣的數據，對長期在兩岸議題上居於劣勢的國民黨實屬難得，但會否只是曇花一現？

觀察近十年來的台灣政治氛圍，民進黨以「抗中」為主軸，成功鞏固並擴大支持版圖，致使國民黨在兩岸論述上動輒得咎。然十年過去，兩岸關係長期緊繃、軍事威嚇成為日常，台灣社會的心理逐漸出現了微妙轉變，對於兩岸持續對抗帶來的成本與風險產生疲乏與不安。這次鄭習會後民調所反映的，正是「看見了和平的契機、對僵局不耐而尋求改變」的風向。

鄭麗文顯然敏銳捕捉到了這股氣氛，她的政治操作並非單點突破，而是層層鋪陳；從赴陸會晤習近平、爭取政策性回應，再到返台後主動舉辦外交茶敘、邀集各國駐台使節，形成一個精心規劃的政治戰略。她要凸顯自己既能與北京對話，也能與國際接軌；並以此布局，試圖打破外界對她當家之後「親中遠美」的刻板印象，轉而塑造「能與各方溝通」的形象。

鄭麗文的外交茶敘不是大拜拜式的過場互動，更是精心設計的「政治展示」。四十餘位外國代表的出席，不論層級高低，至少傳遞出國際社會願意近身觀察、接觸這位「非典型」的國民黨主席；這對於正在重塑路線的國民黨而言，實具有象徵與實質的雙重意義。對台灣內部亦然，國民黨若要翻轉大局，除了提出有別於民進黨一味抗中的兩岸路線，更必須說服選民，自己的路線不但不會喪失台灣主體性，且能帶來更大的戰略緩衝與生存空間，讓台灣更安全。

回望二十年前，扁政府時期兩岸局勢緊張、中共通過「反分裂國家法」，國民黨主席連戰毅然赴陸破冰，與中共總書記胡錦濤舉行國共兩黨領導人的歷史性會晤，為國民黨重新取得兩岸話語權，並為三年後藍營重返執政鋪路。今日情勢已大不相同，地緣局勢升溫、美中競爭劇烈，任何兩岸政治互動都易遭放大檢視，甚至被貼上紅色標籤；因此，鄭麗文的挑戰遠比連戰更為艱鉅。

鄭麗文若要成為改變國民黨命運的人物，不能只停留在「敢衝」與「破冰」，還必須思考，如何將其論述轉化為選民可以理解和信任的語言。鄭麗文目前走在一條高風險、卻也可能高報酬的路上。她試圖以主動出擊，改寫國民黨在兩岸議題上的被動局面，也試圖以國際互動沖淡外界疑慮；但政治從來不是由一份亮眼民調來決定成敗，鄭麗文的考驗是她的路線能否持續、擴大、轉化為選票，並確立為台灣民意的長期趨勢。

鄭麗文已經踏出了關鍵的第一步，但這條路沒有回頭的餘地，一旦失敗，反噬力道將是政治海嘯。鄭麗文會不會成為帶領國民黨重返執政的黨主席？或許言之過早。但可以確定的是，她正在用一連串精心布局的政治行動，試圖讓國民黨與台灣社會，一起面對那個長期被迴避、卻無法逃避的問題。這個問題的答案，最終不只決定她個人的政治前途，也將左右藍營的命運與未來。

民進黨 民調 國民黨

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