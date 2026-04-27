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平戶市長訪中央社 盼藉鄭成功淵源推動日台交流

中央社／ 台北27日電

日本長崎縣平戶市是鄭成功出生地，市長松尾有嗣今天拜訪中央社時表示，這次來台參與鄭成功相關活動，藉此推動兩地觀光及文化交流、強化雙邊友誼，希望讓更多台灣人認識平戶市。

平戶市代表團在台展開6天5夜行程，市長松尾有嗣、文化觀光商工部長峯野正博以及文化觀光商工部文化交流課長松尾桂宏今天拜訪中央社，由中央社社長胡婉玲親自接待。

松尾有嗣出身政治幕僚，1998年起在國會辦公室工作，曾任日本參議員尾辻秀久的秘書以及政策秘書，去年10月當選平戶市長。

首次訪台的松尾有嗣表示，這次主要是要參與台南舉辦的鄭成功慶祝活動，並藉此推動兩地觀光以及文化交流，強化雙邊友誼。明天將南下拜會台南市長黃偉哲，以及雲林縣長張麗善。

胡婉玲打趣說松尾有嗣長得與鄭成功肖像有些神似。對此，松尾有嗣指出，鄭成功的母親和他的母親都是平戶市人，所以可能有關係，很榮幸跟東亞英雄長得相似。

根據平戶市提供訊息，平戶市特別規劃「東亞英雄鄭成功出生地」景點，擁有鄭成功紀念館、分靈廟、鄭成功兒誕石、石像及博物館，可見當地對鄭成功的重視。

平戶市保有許多珍貴的世界文化遺產，包括450年前葡萄牙人留下的教堂及聚落。峯野正博特別提到，城堡「平戶城」並未列進文化遺產，因此可提供「城泊」（Castle stay）服務，當地還有海鮮、平戶牛等著名美食。

身兼相撲審判的松尾桂宏分享，平戶市與台南市交流頻繁，今年平戶市的小學生以及國中生將赴台南交流，去年則是有來自台南的小朋友來到平戶市進行相撲等體育交流。

胡婉玲表示，平戶市跟台南市有很好的友誼，希望代表團藉此機會跟台灣民眾推廣各領域交流，也希望訪團在台灣玩得愉快，下次可以到東台灣走走。

平戶市自2024年4月與台南市因鄭成功的歷史淵源正式締結「友好交流協定」，前市長黑田成彥曾於2024年以及2025年連兩年訪台並拜訪中央社。

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