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逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

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逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳淑華、陳俞融質詢警察局六分局前分局長周俊銘被拔官案。圖／陳俞融提供
台中市議員陳淑華、陳俞融質詢警察局六分局前分局長周俊銘被拔官案。圖／陳俞融提供

台中「辣椒水案」持續發酵，台中市第六警分局前分局長周俊銘17日晚間於逢甲夜市試噴損壞的辣椒水罐，導致前民眾黨主席柯文哲不適，被指第一時間未坦承朝拔官。民進黨台中市議員陳俞融今質詢警察局長吳敬田，吳證實，柯文哲曾透過秘書四度來電，要求「不要將分局長（周俊銘）調職」，但最終仍完成調整。綠營質疑此為政治事件。

議員陳俞融質詢指出，周俊銘於4月18日已坦承執勤時誤噴辣椒水，但市長盧秀燕疑似即掌握情況，卻仍對外釋出「持續比對調查」等訊息，讓外界誤判案情發展，質疑市府刻意營造民眾黨受害氛圍，放任輿論延燒。

她當場追問警察局長「柯文哲有打給你嗎？」並批評，4月19日市府對外仍未揭露實情，「還假裝不知情，把周分局長推向政治祭壇，「犧牲下屬」，要求市長向周俊銘及基層員警道歉。

吳敬田答詢表示，4月18日晚上10時14分，周俊銘主動致電坦承誤噴辣椒水，他則於隔日4月19日向市長報告；至於柯文哲「沒有直接打給他，是透過秘書打了4通電話」，當時接起電話後由秘書轉接，柯文哲表達「是不是能夠不調職（周俊銘前分局長）」。

副市長鄭照新也表示，先前曾多次與民眾黨秘書長周榆修通電話，持續更新相關進度。

陳俞融指出，警察局長4月19日已向市長報告案情，這代表代表盧市長明明早已掌握真相，卻選擇對外放出「持續比對中」的煙霧彈，刻意讓事件繼續延燒，讓輿論持續聚焦在民眾黨受害的敘事上，配合白營製造政治效果。這完全是政治性共謀。

她強調，最令第一線員警寒心的，是盧秀燕市長的處置方式。讓事件持續延燒整整兩天，僅僅因為柯陣營不高興，盧市府閃電調職，把一名第一線警務人員當成政治祭品，獻給白營換取政治和諧。

市議員陳淑華也批評，市長盧秀燕在政治利益與員警士氣之間，毫不猶豫選擇犧牲認真執勤的下屬，這種寒心的示範效果，將是台中市警察紀律與向心力長期難以彌補的傷害。盧市長欠台中市所有警察一個道歉！

民進黨 民眾黨 盧秀燕

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