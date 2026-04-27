游盈隆指透過國籍法處理陸配參政有爭議 內政部：標準與過往一致

自小媽媽就說，發芽的馬鈴薯不能吃，有毒。日前衛福部與農業部兩大部長在臉書「吃播」，石崇良與陳駿季合拍影片吃洋芋片，說從美國進口加工用馬鈴薯符合食安標準，檢疫會「比阿嬤挑菜嚴格」。台灣政壇多了新成語「部長吃薯」。「部長吃薯」不但起了反效果，還狠狠打了民主進步黨的臉，此話怎講？聯合報副總編輯林新輝有犀利的解析。

2026-04-27 14:31