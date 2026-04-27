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游盈隆指透過國籍法處理陸配參政有爭議 內政部：標準與過往一致

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨前立委李貞秀掀起台灣陸配參政討論。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委李貞秀掀起台灣陸配參政討論。圖／聯合報系資料照片

對於民眾黨前立委李貞秀掀起的陸配參選爭議，中選會新任主委游盈隆質疑透過國籍法處理實屬牽強且高度爭議，應從根本著手，從憲法與相關法律做出妥善周延的因應與修正。內政部表示，現階段仍已國籍法第20條辦理，內政部依法行政，從未改變立場。

內政部指出，依「國籍法」第20條，欲擔任我國民選公職者，均應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職內一年內完成。過去包括李慶安、李明星等案例，與李貞秀案適用標準一致。

內政部強調，李貞秀未於今年2月3日前辦理放棄中華民國以外國籍，自始不具擔任我國立法委員資格，故本部已於4月24日函請中央選舉委員會刪除該會官網相關公告，及函請立法院秘書長刪除該院全球資訊網相關資料。

內政部指出，以中華人民共和國為例，按該國國家安全法、國家情報法及反間諜法等規定，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，有配合該國情報單位要求提供情報義務，若未依法放棄，恐面臨國家忠誠義務衝突。

中華人民共和國 民眾黨 中華民國

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