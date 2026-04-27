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林佳龍視察台史智慧醫療合作成果 助史瓦帝尼精準照護

中央社／ 台北27日電
外交部長林佳龍。聯合報資料照片
外交部長林佳龍。聯合報資料照片

外交部長林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼，他今天於社群媒體表示，出訪期間視察智慧醫療合作成果，強調台灣將持續結合醫療專業、智慧科技與制度經驗，讓當地民眾獲得更即時、精準的醫療照護。

林佳龍25日以總統特使身分出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝等活動。

林佳龍於臉書發文指出，當地時間26日上午與史國衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）共同前往史國最大城市曼齊尼的曼齊尼政府醫院，視察台史智慧醫療合作成果。台灣醫療團在史瓦帝尼深耕18年，從偏鄉義診到醫院重建，累積合作成果。

林佳龍說明，為配合史國政府推動醫療去中心化政策，醫療團由首都姆巴巴內遷至曼齊尼，協助曼齊尼政府醫院轉型為史國首間智慧醫療示範醫院，並透過導入台灣資通訊優勢，讓醫療流程從掛號、候診、診斷到領藥全面數位化，結合遠距專科門診與遠距放射影像判讀，讓當地民眾獲得更即時、精準的醫療照護。

林佳龍指出，自2009年北醫接手駐史醫療團以來，已累計派遣醫療人員超過400人次、提供臨床服務逾22萬人次，並協助史國建立國家醫師執照考試制度，同時輔導史國義大專班畢業生實習與考照，目前由台灣培育的醫師已占史國註冊醫師7成。

林佳龍強調，未來台灣將持續與史瓦帝尼攜手合作，結合醫療專業、智慧科技與制度經驗，讓更多人享有健康福祉，同時讓國際社會看見台灣作為良善力量的貢獻。

林佳龍 非洲 史瓦帝尼

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