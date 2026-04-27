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台歐盟人權諮商比利時登場 政院：續攜手推普世人權

中央社／ 台北27日電

第8屆台灣與歐盟人權諮商平台24日在比利時登場，行政院表示，會議議題涵蓋死刑制度、移工權益及媒體自由等重要人權議題，再次彰顯台灣與歐盟共享民主、人權及法治價值，並持續攜手推動普世人權。

行政院今天透過新聞稿表示，第8屆台歐盟人權諮商24日在比利時布魯塞爾舉行。歐盟方由歐盟對外事務部（EEAS）人權處長馬修斯（Ellis Mathews），以及中港澳台蒙處代理處長普斯特拉（NicolettaPusterla）共同主持；台灣方則由行政院政務委員林明昕率團出席並主持會議。

政院表示，雙方回顧過去1年在人權法制、政策及實務推動等進展，並就未來合作方向交換看法。會議議題涵蓋死刑制度、移工權益、企業與人權、數位人權、性別平等及媒體自由等重要人權議題，展現台歐盟對當前全球人權挑戰的高度重視，也再次彰顯台灣與歐盟共享民主、人權及法治價值，並持續攜手推動普世人權。

政院指出，台灣方於會中說明，台灣持續依循國際人權公約精神，透過國家人權行動計畫及跨部會協調機制，積極推動人權保障工作，並在移工權益、企業與人權、數位治理、性別平等及民主韌性等面向持續精進。台灣作為亞洲民主典範，將持續與國際社會分享經驗，並深化與理念相近夥伴合作。

政院強調，台歐盟人權諮商建立以來，已成為雙方制度化且具實質成效的重要對話平台，不僅有助增進彼此理解與互信，也促進在人權政策與治理經驗上的交流。雙方並同意持續就這次諮商所討論議題保持密切聯繫，推動後續合作。

行政院 布魯塞爾 比利時

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