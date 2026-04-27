快訊

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

中和公寓傳爆炸聲狂燒…女子受困4樓消防衝入救出 起火點是電視櫃

聽新聞
0:00 / 0:00

因應中東情勢 卓榮泰：原物料穩定措施延長至第4季

中央社／ 台北27日電

行政院長卓榮泰今天說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈上漲趨勢，但國內整體原物料供應量預估至今年8月大致穩定。各部會應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備。

行政院發布新聞稿表示，卓榮泰主持「因應中東衝突民生安定專案會議」說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈現上漲趨勢，增加業者成本負擔，但國內整體原物料供應量預估至今年8月大致穩定，各項平穩措施持續實施，請各部會持續觀察整體國際情勢發展，適時採取必要因應作為。

針對交通運價平穩措施辦理情形，交通部說，已於23日記者會發布「計程車油價補助措施」，目前正進行系統與行政作業銜接，預計5月20日上路。交通部也針對公路客運、國內船舶、國內航空等運輸業提出運價穩定措施，透過補貼協助業者吸收油價上漲壓力，全面穩定運價。

卓榮泰說，交通部所提措施主要為直接協助受到油價上漲衝擊的運輸業者，不僅簡化申請流程，也透過系統直接發放，讓業者感受政府協助與用心。

在瀝青供應方面，經濟部說明，經盤點中油及中塑瀝青庫存為6.1萬噸，以國內需求每月約1.9萬噸估算，確認可足量供應至6月底。卓榮泰表示，在瀝青供應量已可掌握前提下，經濟部應持續關注價格變化，並留意是否有回穩趨勢。

卓榮泰指出，即將邁入5月，各部會應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備，並提出有效因應計畫與作為，以降低國際戰事帶來的不確定影響。政府也會持續掌握市場動態，確保國內民生安定。

卓榮泰也要求法務部及公平交易委員會持續加強稽查力道，打擊不法行為，以維持市場秩序。

交通部 行政院 原物料

延伸閱讀

運將可補貼油價6千元 民生天然氣5月凍漲

中東局勢衝擊能源市場 陸能源局：供應平穩有序

經濟日報社論／因應中東戰事 無需特別預算

台灣比照澳洲、新加坡升息？央行理事提三具體條件

相關新聞

花蓮預算卡關逾半年...縣府控議會違法 喊話中央1個月內裁決

花蓮縣議會至今未審查縣府今年度總預算案，縣府已依地方制度法函請內政部核定，今天內政部召開協商會議，不過仍無結論。縣府聲明，議會程序委員會未排審違法，可能凌駕於議會，影響民生、社福政策，主張應於1個月內完成協商或由中央決定。

「部長吃薯」戲碼有夠矯情 大官都敢吃…百姓少囉嗦？

自小媽媽就說，發芽的馬鈴薯不能吃，有毒。日前衛福部與農業部兩大部長在臉書「吃播」，石崇良與陳駿季合拍影片吃洋芋片，說從美國進口加工用馬鈴薯符合食安標準，檢疫會「比阿嬤挑菜嚴格」。台灣政壇多了新成語「部長吃薯」。「部長吃薯」不但起了反效果，還狠狠打了民主進步黨的臉，此話怎講？聯合報副總編輯林新輝有犀利的解析。

錯誤能源政策比貪汙更可怕 楊家法轟賴總統政策跳票、朝令夕改

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，學者專家發言環節中，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示「錯誤能源政策比貪汙更可怕」，賴總統身為國家領導者卻朝令夕改，從反核到重啟核能，讓執行單位及民眾無所適從，許多大企業更為此要自行發電及降載。

游盈隆談立院所提公投：法無規定要照單全收 但不通過是例外

中選會新任主委游盈隆今日上任，有關藍白可能提出鞭刑與安樂死的公投案，他說，如何適當處理，須經中選會委員會議深入討論才做決定；目前為止，法無明文規定，中選會必須照單全收立法院通過的公投案，但「通過是原則，不通過是例外」。

學者批政院拒絕副署意在政治鬥爭及選戰 在野發動總統彈劾案事由正確

在野黨啟動彈劾賴清德總統程序，立法院全院委員會今天舉行聽證會，多位與會專家學者表示，行政院長拒絕副署三讀通過的法案，真正意圖就是政治鬥爭、經營選戰，如果總統願意出面協調院際紛爭，不僅彈劾案不會發生，就連很多法案都能順利通過。

彈劾聽證會 李勝峯：彈劾賴總統是拯救癌變的民主憲政

立法院今舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，新黨副主席李勝峯於會中形容，賴總統毀憲亂台，就像癌細胞蔓延、吞噬原本健康的憲政監督制衡體制，再坐視不管，積累40年台灣引以為傲的民主將癌變死亡，而彈劾賴總統就是拯救被癌變、奄奄一息的民主憲政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。