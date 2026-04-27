因應中東情勢 卓榮泰：原物料穩定措施延長至第4季

行政院長卓榮泰今天說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈上漲趨勢，但國內整體原物料供應量預估至今年8月大致穩定。各部會應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備。

行政院發布新聞稿表示，卓榮泰主持「因應中東衝突民生安定專案會議」說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈現上漲趨勢，增加業者成本負擔，但國內整體原物料供應量預估至今年8月大致穩定，各項平穩措施持續實施，請各部會持續觀察整體國際情勢發展，適時採取必要因應作為。

針對交通運價平穩措施辦理情形，交通部說，已於23日記者會發布「計程車油價補助措施」，目前正進行系統與行政作業銜接，預計5月20日上路。交通部也針對公路客運、國內船舶、國內航空等運輸業提出運價穩定措施，透過補貼協助業者吸收油價上漲壓力，全面穩定運價。

卓榮泰說，交通部所提措施主要為直接協助受到油價上漲衝擊的運輸業者，不僅簡化申請流程，也透過系統直接發放，讓業者感受政府協助與用心。

在瀝青供應方面，經濟部說明，經盤點中油及中塑瀝青庫存為6.1萬噸，以國內需求每月約1.9萬噸估算，確認可足量供應至6月底。卓榮泰表示，在瀝青供應量已可掌握前提下，經濟部應持續關注價格變化，並留意是否有回穩趨勢。

卓榮泰指出，即將邁入5月，各部會應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備，並提出有效因應計畫與作為，以降低國際戰事帶來的不確定影響。政府也會持續掌握市場動態，確保國內民生安定。

卓榮泰也要求法務部及公平交易委員會持續加強稽查力道，打擊不法行為，以維持市場秩序。