分局長誤噴辣椒水拔官 中警局：柯文哲來電盼不調職

民眾黨創黨主席柯文哲17日在台中掃街遭噴辣椒水，警方查出是台中市警察局第六分局長周俊銘督勤誤噴釀禍。警察局長吳敬田今天表示，柯文哲曾來電詢問是否能不調職。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨市議員林德宇、陳俞融、陳淑華質詢，有關柯文哲台中掃街遭噴辣椒水，周俊銘遭記過2次、調離現職一事。

吳敬田指出，周俊銘因在逢甲夜市使用辣椒水，未依照規定，事後經媒體報導，在偵辦過程中他又不承認，周俊銘的工作決定與執勤方式不當，影響警譽，所以處分及調職；此事，他在19日有向市長盧秀燕回報。

陳俞融、陳淑華質詢，吳敬田是否有接獲柯文哲來電。吳敬田答詢，柯文哲透過秘書打了4次電話給他，對話中柯文哲提及「是不是能夠不調職」；副市長鄭照新也說，有跟民眾黨秘書長周榆修通電話，告知調查結果、案情進度，以及會召開記者會。

陳俞融指出，盧秀燕19日就已知情是周俊銘噴辣椒水，卻讓事件延燒，聚焦民眾黨受害，將警政人員當政治祭品，造成中市府警紀、警察向心力無法彌補的傷害。

林德宇認為，辣椒水使用不當記過調職，不符比例原則，警察是國家公權力，不為個人及政黨服務，更不為特定政治事件所影響；盧秀燕藉柯文哲掃街滋擾案放話「治安不容威脅」，查明案情後無關治安事件又說尊重警政署，盧秀燕治安因人辦事。