監交中選會新任委員就任 張惇涵盼中選會運作更穩定

行政院秘書長張惇涵27日出席「中央選舉委員會新任委員任命及主任委員交接典禮」，並擔任監交人，見證中選會代理主委吳容輝與新任主委游盈隆交接印信。他期待未來中選會能夠持續實踐「獨立的中選會」、落實「順暢的選務工作」，以及提升「公民的民主體驗」，並期望立法院能夠理性審議行政院所提沈淑妃、蔡維哲及黃謀信三位新的被提名人，讓中選會運作更為穩定周全。

張惇涵表示，他今日代表行政院參加監交儀式，並懷抱「三個感謝」。第一個感謝是感謝游盈隆主委及李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三位委員，願意接受行政院提名，並經過立法院同意，承擔中選會的重責大任；第二個感謝是感謝吳容輝代理主委及黃秀端、陳月端、游清鑫三位委員持續堅守崗位；第三個感謝是感謝全體中選會工作夥伴在這174天當中戮力同心，持續穩健推動各項選務工作。

張惇涵指出，新任的游盈隆主委為各界熟知，具備深厚的學術底蘊、豐富的政治經驗，過去也是他在新境界智庫任職時的老長官。而李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬三位新任委員亦是一時之選，相信在游主委的帶領下，中選會能夠持續在各項選務工作做出積極貢獻。

張惇涵強調，中選會是合議制的獨立機關，是臺灣民主政治的重要守門者，負責統籌辦理各類公職人員選舉、罷免及公民投票等工作，因此對於各項選務工作，他也有「三個期待」。第一個期待是希望中選會能夠持續實踐「獨立的中選會」。長期以來，中選會始終秉持公平、公正、公開原則，讓臺灣人民的意志能夠自由呈現，期許新組成的中選會能夠持續在繁複的選務工作之中，堅守行政中立，守護臺灣民主的核心價值；第二個期待是持續落實「順暢的選務工作」，尤其今天距離年底九合一大選只有216天，期許中選會能夠周延規劃，並與各地方選委會密切溝通，讓年底九合一大選能夠順利圓滿進行。

張惇涵進一步表示，第三個期待是希望中選會能夠持續提升「公民的民主體驗」。這幾年來中選會努力推動選務革新，例如：導入「設計力」，推出煥然一新的選舉公報；在投開票所設置指引系統、投票的遮屏也更為清晰與安全等，期盼未來中選會能夠持續提升選務服務品質，進而提升公民的民主體驗。

張惇涵提到，依照《中央選舉委員會組織法》規定，中選會置委員9至11人，今日新的中選會組成後，委員仍然只有8位，因此行政院在上周4月21日已提名新的三位委員，包括副主委被提名人沈淑妃、被提名人蔡維哲律師，以及被提名人法務部黃謀信政務次長，這三位被提名人均具有「法政專長」、「實務經驗」及「無黨無派」等共通點，其專業中立將能夠勝任中選會委員職務，也期望行政院提出人選之後，立法院能夠理性進行審議，讓中選會的運作更為穩定周全。

張惇涵也談及美國自由之家（Freedom House）所公布的「2026年全球自由報告」，臺灣在「政治權利與公民自由」部分排名亞洲第二，印證臺灣的民主選舉一次又一次被臺灣人民所衷心確信，這是該項評比不可或缺的關鍵因素，相信中選會全體夥伴在游主委的帶領之下，一定不會辜負眾人期望，順利完成九合一大選及未來各項選務工作，讓臺灣的民主政治更加鞏固、深化。最後，張惇涵也引用游主委先前在臉書貼文慣用的結語「天佑臺灣，天佑臺灣人民」，為中選會加油、為臺灣加油。