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呂禮詩稱「祖國強大」惹議 民進黨團嗆敵我不分威脅當保證

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者潘俊宏／攝影

海軍退役少校呂禮詩近期言登上共軍軍艦，接受陸媒訪問時稱「祖國強大」言論惹議。，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天說，呂禮詩完全敵我不分，怎麼會把威脅當保證，相信沒有人聽得下去，「中華民國軍人，如果再多幾個這種貨色，對國家會是多大的傷害」，民進黨團對此予以嚴厲譴責。

媒體報導，海軍退役少校、前艦長呂禮詩近日登上中國解放軍驅逐艦烏魯木齊號參觀，當場表示看到共軍在進步，就代表台灣更安全，還說看到這些先進裝備不會腿軟，「而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全。」

民進黨立法院黨團今天舉行記者會，莊瑞雄受訪時說，相信聽到呂禮詩的發言，很多台灣人都會想吐血，因為完全就是敵我不分，「相信在部隊過去的同袍，聽了以後一定會覺得他像神經病，怎麼會把威脅當成保證。」

莊瑞雄指出，民進黨團早已提出兩岸人民關係條例修正草案，針對損害國家尊嚴扣減終身俸的條款，透過修法將適用對象擴大至少校以上，呂禮詩錯把威脅當成保證，相信國內沒有人聽得下去，完全背叛過去服務的國家，「中華民國軍人如果再多幾個這種貨色，對國家是多大的傷害。」

莊瑞雄也說，立法院正在審查軍購特別條例，在野黨立委至今依然挑三揀四，這是民進黨團認為遺憾的地方，民進黨團對呂禮詩提出嚴厲譴責，如果國民黨與民眾黨要為其背書，「他們願意背書也可以大膽地講出來。」

立法院 台灣人 中華民國

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