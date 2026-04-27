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彈劾總統理由多 違憲、拒副署、能源政策

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院27日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，邀請專家學者與立委發表意見。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院27日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，邀請專家學者與立委發表意見。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「總統賴清德違反權力分立、依法行政等多項憲政精神，應該予以彈劾！」學者林騰鷂27日在聽證會上強調，賴總統曾說國民政府統治比日本殖民更差，甚至直言「中華民國是一個災難」，已失去執政正當性，應該要通過彈劾；能源團體發起人楊家法強調，賴總統執行錯誤的能源政策，導致國安危機、台電虧損連連，也是彈劾理由。

立法院27日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，邀請專家學者與立委發表意見。由於民進黨並未邀請學者專家出席聽證會，因此在場學者都是藍白邀請，包括東海法律系退休教授林騰鷂、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法、台大政治系退休教授黃錦堂、前監委仉桂美、新黨副主席李勝峰與北大公共暨政策學系退休教授紀俊臣等人發言。

違法8項憲政精神

「賴總統近兩年來的言行，明顯可以看到至少違背8個《憲法》的核心精神。」林騰鷂發言時不滿指出，首先，賴總統背離《憲法》第一條「民有、民治、民享」精神，如今卻已變成「黨有、黨治、黨享」，例如賴總統竟公開表示1.25兆的《國防特別條例》「不能打折」，但預算應由國會審議，需尊重多數人民之意願才是。

林騰鷂也舉例，賴總統違反《憲法》主權在民、權力分立與多數統治、責任政治、依法行政、依法獨立審判、獨立行使監察權與依法公正考試等憲政精神。他強調，更值得警惕的，是賴總統對中華民國憲政價值的蔑視，從日本殖民比較好，到中華民國是災難，已經形成人格認知與執政正當性的矛盾。

示意閣揆拒絕副署

黃錦堂強調，立法院彈劾賴總統，明顯該當要件者，為賴總統所做成之主導閣揆拒絕副署的行為，這是故意之行為，違反《憲法》本文與增修條文有關行政院與立法院之定位與權限劃分，屬於最嚴重「毀憲行為」，甚至帶著高度的選舉考量，應受到彈劾。

能源政策全民承擔

楊家法則說，台灣的錯誤能源政策導致國安危機，我國天然氣存量僅有11天，20%再生能源發電佔比的承諾一再跳票，10年來風光發電的支出成長19.4倍，而且因為長期合約的關係價格只會更高，台灣的光電比菲律賓、中國、南韓、越南與泰國還要貴，而且還有台電服務、電網建置的隱形成本。

「高購電成本讓台電財務惡化，又要立法院撥補，形成惡性循環！」楊家法強調，風光發電佔比12%、發電成本卻佔20.6%，中火的燒媒量比去年增加16.2%，比去年增加35.6萬噸，而且因為缺電，空品不好的日子卻還要燒更多媒。他呼籲賴政府應該誠實面對能源政策，不是反覆無常、朝夕令改，讓執行單位與民眾文與增修條文有關行政院與立法院之定位與權限劃分，屬於最嚴重「毀憲行為」，甚至帶著高度的選舉考量，應受到彈劾。

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