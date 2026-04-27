游盈隆就任中選會主委 決直面6大選務挑戰

「我就任後，未來要處理公投綁大選、不在籍投票、公投案審議等議題！」中選會新任主委游盈隆27日與3位立法院表決通過的委員李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬走馬上任。游盈隆致詞時強調，還有陸配參政權、AI影響選情與中國介選議題都相當具有挑戰，為此抱持「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰」的態度因應。

立法院3月通過游盈隆等4位委員的人事同意權，但執政黨提名的胡博硯、黃文玲與陳宗義遭到否決，行政院長卓榮泰因此不願派發4人的人事任命，直到上周卓揆才鬆口願意讓4人就任，並於27日上任。政院同時也補提3位人選前行政院法規會主委沈淑妃、律師蔡維哲與法務部次長黃謀信，盼立法院通過。

肯定不在籍投票進步

游盈隆在就職典禮致詞時強調，在他未來三年半任期中，至少有兩大任務要完成，一是今年的2026九合一地方選舉，另一個則是後年的2028總統暨國會大選，過程中將面對6大挑戰：



一、公投綁大選：國內主流民意樂見恢復公投綁大選，但也有不少人擔心干擾選務進行。未來如何在公投綁大選的制度安排下，順利成功地辦好選務，是無可迴避的挑戰。

第二、不在籍投票的呼聲此起彼落，但我國每隔兩年舉行一次選舉的規律，每次選舉至少包含兩種以上不同類型選舉，但社會對實施不在籍投票的期待持續升高，因此造成朝野政黨意見紛歧。他個人肯定不在籍投票是一種進步的思維，未來如何經由更廣泛深入的理性討論而形成共識，是巨大的挑戰。

民主選舉的守護神

「中選會無權力否決立法院所提公投案，是具有高度張力的開放性問題。」游盈隆表示，中選會去年五月否決藍白在立院推動通過的「反廢死公投案」，但同時通過「核三延役公投案」，如何妥善因應立院提案仍是挑戰：

第四、民眾黨前立委李貞秀的案件絕非最後一個案例，現階段用《國籍法》處理陸配參政權問題頗為牽強且具高度爭議性，需要主政者與立法者共同努力修法解決。

最後則是AI與網路時代深偽訊息影響選情與中國介選問題。游盈隆說，對未來的挑戰依舊充滿信心，因為台灣有堅定不移的民主價值，且高效能與高效率選務一向是中選會的優良傳統，中選會將是台灣民主選舉的守護神。

盼良好氛圍通過人選

行政院是由秘書長張惇涵出席新任委員就任與主委交接典禮。他會前受訪時，被問到行政院補提的3位人選，包括沈淑妃、蔡維哲與黃謀信，是否擔心在野黨會再次不買單？張惇涵回應說，行政團隊還是會全力溝通，希望在近日陸續比較好的氛圍下，讓中選會人事同意權有更好的進展。

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