彈劾總統全院聽證會 林騰鷂：該找「憲法醫生」給賴清德看一看

立法院今舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰等人與會。

東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，針對這次聽證會，賴清德總統透過總統府表示自己坦坦蕩蕩，但沒有說明為什麼坦坦蕩蕩的理由，也不到立法院來向全國人民報告。他並批評賴總統好像得了一個「憲法癡呆症」或「憲政狂妄症」，是不是該找幾個「憲法醫生」給賴清德看一看。

開南大學法律學院副教授仉桂美於會中表示，希望讓全國民眾知道現在憲政崩壞到什麼程度，如果不及時停損，枉為民主國家，甚至連第三世界國家都不及。彈劾已經是目前法治上唯一能找到的途徑，如果憲政一直崩壞，無法對後代交代。

東海大學法律系退休教授林騰鷂（圖）表示，針對這次聽證會，賴清德總統透過總統府表示自己坦坦蕩蕩，但沒有說明為什麼坦坦蕩蕩的理由，也不到立法院來向全國人民報告。他並批評賴總統好像得了一個「憲法癡呆症」或「憲政狂妄症」，是不是該找幾個「憲法醫生」給賴清德看一看。記者胡經周／攝影

立法院今舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂（後右起）、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰等人與會，會中藍白立委也向與會者致意。記者胡經周／攝影

立法院今舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂（右六）、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法（右二）、台大政治系退休教授黃錦堂（右四）、台灣公共政策學會理事長紀俊臣（左六）、開南大學法律系兼任副教授仉桂美（左四）、新黨副主席李勝峰（左三）等人與會，會中藍白立委也邀請與會者合影。記者胡經周／攝影