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錯誤能源政策比貪汙更可怕 楊家法轟賴總統政策跳票、朝令夕改

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
氣候先鋒者聯盟發起人楊家法。記者李成蔭／攝影
氣候先鋒者聯盟發起人楊家法。記者李成蔭／攝影

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，學者專家發言環節中，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示「錯誤能源政策貪汙更可怕」，賴總統身為國家領導者卻朝令夕改，從反核到重啟核能，讓執行單位及民眾無所適從，許多大企業更為此要自行發電及降載。

楊家法直呼「錯誤能源政策比貪汙更可怕」，賴總統在2023年底的政見發表會上說：「我國任何時候的備轉容量率都在10%至15%左右。」這句話其實凸顯賴總統的無知，而在賴總統去年823重啟核三公投中也表態「不同意」；到了今年3月21日又轉變態度為重啟核電，同時也再次強調電力供電無虞，目前每日備轉容量為在10%以上；但4月21日時又坦言陷入能源困局，須考量核電，政策在七個月內反轉，這是為什麼？

楊家法指出，我國能源備轉容量在4月5來到6.21%，這並非單一偶發事件，而是備轉容量光在今年就有5次下探到5至6%，並不是政府所說的10%以上。其實很多時候，是靠我國「護國神山」台積電來救援，用柴油發電機來發電，發了5700次，過去5年甚至27次被迫降載，所以能源問題困擾許多科技大廠，包含去年某鋼鐵大廠也為此降載28次。

楊家法表示，我國目前發電占比51%來自天然氣，但只要風大就無法作業，且成本波動也劇烈，像這次美伊戰爭就受影響；賴總統強調的淨零轉型也跳票，而且是掏空台灣，讓納稅人付上巨大成本；其中正是台電付出成本，虧損後又要國庫來撥補導致惡性循環的財務黑洞。且從中火燒煤情況來看，今年第一季中火燒煤總量比去年還增加，當中100天有74天燒煤比去年多，甚至「超前部署」在空品不佳時偷偷加碼燒煤。

楊家法認為，民眾需要誠實的能源政策，但今天看到的是承諾跳票，且荷包在縮水的同時，電力調度在空汙減煤上也出現矛盾；能源政策是國家生存的基石，結果一個總統對電力政策反覆無常，昨天說往東，今天說往西，賴總統身為國家領導者卻朝令夕改，莫衷一是，這是對政策穩定最直接的否定，更讓執行單位及民眾無所適從。

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，眾多學者專家出席。記者李成蔭／攝影
在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，眾多學者專家出席。記者李成蔭／攝影

立法院 貪汙 賴清德 能源政策 彈劾案 賴總統

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