游盈隆談立院所提公投：法無規定要照單全收 但不通過是例外

中選會新任主委游盈隆今日上任，有關藍白可能提出鞭刑與安樂死的公投案，他說，如何適當處理，須經中選會委員會議深入討論才做決定；目前為止，法無明文規定，中選會必須照單全收立法院通過的公投案，但「通過是原則，不通過是例外」。

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今日舉行主委交接典禮及上任記者會。

媒體關切，國民黨主張提出鞭刑公投，民眾黨也考慮提出安樂死公投，但相關議題涉及人權與生命權，游盈隆主張要妥適處理立法院所提出的公投案，也對能否駁回保持開放態度，能否解讀為中選會可能不會否決這兩個公投案？

游盈隆指出，中選會如何適當處理立法院所提公投案，須經委員會深入討論才做決定。對於在野提出公投，他認為，台灣如此重視公民投票，希望以直接民主彌補代議政治不足，對於人民或政黨提出公投案，「我們基本上樂觀其成」。

不過，游盈隆也說，中選會畢竟是公投法主管機關，對於相關問題是否符合法律規定，「我們一定也要嚴審」，目前沒有任何公投案在立法院通過，也還沒有人民公投案，中選會靜觀後續發展，做最適當處理。

游盈隆說明，由立法院提出的公投案上有兩種，包括憲法所規定的修憲案跟領土變更案，中選會只能照辦，如果是一般公共政策或法律制定，中選會必須發揮獨立機關本色，依法律授權進行必要審查。

游盈隆認為，「到目前為止，法無明文規定，立法院所通過的公投案中選會必須照單全收」。但也正因是立法院通過的公投案，中選會必須更加審慎，「通過是原則，不通過是例外」，但未來委員會的決定才是最後的決定。

針對是否會更加嚴密應處陸配參政權，游盈隆指出，兩岸條例規定，陸配取得身分證10年後可取得參政權，目前陸配在台已有14萬多人，隨著時間前進，一定會有越來越多的陸配擁有參政權；民眾黨前立委李貞秀事件提供的啟發是，要如何周延、健全、合理解決陸配參政權，必須正面思考，相關單位應深入、或明確釐清陸配在台灣戶籍期間計算，否則年底選舉馬上到來，中選會需要明確依據，才能審查參選人的資格要件。

對於實施不在籍投票、公投綁大選，對中選會而言是否為另場「災難」。游盈隆說，那不只是災難，也是噩夢，2018年有其奇特的歷史情境，導致選務大亂，這是特定時空下的產物，但未來要再出現一次十個公投案的例子，不太可能再發生。

至於不在籍投票，游盈隆說，過往倡議時選制仍是單一選舉，相對單純，但如今九合一選舉將近9000種選票，要此情況下實施不在籍投票具有極大困難，但中選會還是要設法推動，例如在單一選舉（如公投）試辦，累積足夠經驗後，非常期盼有朝一日台灣能實施不在籍投票。