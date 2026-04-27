快訊

民進黨駁軍購黑箱：1.25兆軍購清單早公開 請藍白指出哪項不重要？

影／華裔女記者急逃命疑害川普跌倒！畫面曝光 身分被起底

公務人員大逃亡！ 台鐵、消防、警察等工會要求調薪至少6000元

聽新聞
0:00 / 0:00

游盈隆談立院所提公投：法無規定要照單全收 但不通過是例外

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中選會新任主委游盈隆（左）交接完，接著舉行上任記者會回答記者提問。記者蘇健忠／攝影
中選會新任主委游盈隆（左）交接完，接著舉行上任記者會回答記者提問。記者蘇健忠／攝影

中選會新任主委游盈隆今日上任，有關藍白可能提出鞭刑與安樂死的公投案，他說，如何適當處理，須經中選會委員會議深入討論才做決定；目前為止，法無明文規定，中選會必須照單全收立法院通過的公投案，但「通過是原則，不通過是例外」。

行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包含新任主委游盈隆及委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今日舉行主委交接典禮及上任記者會。

媒體關切，國民黨主張提出鞭刑公投，民眾黨也考慮提出安樂死公投，但相關議題涉及人權與生命權，游盈隆主張要妥適處理立法院所提出的公投案，也對能否駁回保持開放態度，能否解讀為中選會可能不會否決這兩個公投案？

游盈隆指出，中選會如何適當處理立法院所提公投案，須經委員會深入討論才做決定。對於在野提出公投，他認為，台灣如此重視公民投票，希望以直接民主彌補代議政治不足，對於人民或政黨提出公投案，「我們基本上樂觀其成」。

不過，游盈隆也說，中選會畢竟是公投法主管機關，對於相關問題是否符合法律規定，「我們一定也要嚴審」，目前沒有任何公投案在立法院通過，也還沒有人民公投案，中選會靜觀後續發展，做最適當處理。

游盈隆說明，由立法院提出的公投案上有兩種，包括憲法所規定的修憲案跟領土變更案，中選會只能照辦，如果是一般公共政策或法律制定，中選會必須發揮獨立機關本色，依法律授權進行必要審查。

游盈隆認為，「到目前為止，法無明文規定，立法院所通過的公投案中選會必須照單全收」。但也正因是立法院通過的公投案，中選會必須更加審慎，「通過是原則，不通過是例外」，但未來委員會的決定才是最後的決定。

針對是否會更加嚴密應處陸配參政權，游盈隆指出，兩岸條例規定，陸配取得身分證10年後可取得參政權，目前陸配在台已有14萬多人，隨著時間前進，一定會有越來越多的陸配擁有參政權；民眾黨前立委李貞秀事件提供的啟發是，要如何周延、健全、合理解決陸配參政權，必須正面思考，相關單位應深入、或明確釐清陸配在台灣戶籍期間計算，否則年底選舉馬上到來，中選會需要明確依據，才能審查參選人的資格要件。

對於實施不在籍投票、公投綁大選，對中選會而言是否為另場「災難」。游盈隆說，那不只是災難，也是噩夢，2018年有其奇特的歷史情境，導致選務大亂，這是特定時空下的產物，但未來要再出現一次十個公投案的例子，不太可能再發生。

至於不在籍投票，游盈隆說，過往倡議時選制仍是單一選舉，相對單純，但如今九合一選舉將近9000種選票，要此情況下實施不在籍投票具有極大困難，但中選會還是要設法推動，例如在單一選舉（如公投）試辦，累積足夠經驗後，非常期盼有朝一日台灣能實施不在籍投票。

國民黨 立法院 民眾黨

延伸閱讀

游盈隆就職宣示選務中立 肯定不在籍投票、妥善處理立院公投案

中選會3人名單待立院審查 張惇涵喊全力溝通 游盈隆要「三步併兩步走」

中選會主委上任 游盈隆：李貞秀絕非最後一個案例

游盈隆：以國籍法處理陸配參政牽強且爭議 應從憲法與法律著手

相關新聞

彈劾聽證會 學者：賴總統得「憲法痴呆症」違反忠誠義務背叛人民

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，開始就由學者專家先發言。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，賴總統不只背叛人民，還汙衊憲法，雖透過總統府說自己坦蕩，但今天卻選擇不出席向人民報告，逃避此次彈劾，好像得了「憲法痴呆症」、「憲政狂妄症」，且違反總統對憲法的忠誠義務，背叛了人民。

彈劾聽證會 仉桂美：彈劾賴總統是阻止目前憲政崩壞唯一途徑

立法院今舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，開南大學法律學院副教授仉桂美於會中表示，希望讓全國民眾知道現在憲政崩壞到什麼程度，如果不及時停損，枉為民主國家，甚至連第三世界國家都不及。彈劾已經是目前法治上唯一能找到的途徑，如果憲政一直崩壞，無法對後代交代。

兩岸和平不難 鄭麗文：賴總統錯誤路線把中華民國逼到牆角

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻，國民黨主席鄭麗文今天表示，賴總統不接受九二共識，也未清楚表達反對台獨的立場，兩岸之間自然沒有政治基礎；此次出訪受阻，也正證明賴清德路線「完全走不出去，只會讓中華民國被逼到牆角」。

游盈隆：以國籍法處理陸配參政牽強且爭議 應從憲法與法律著手

中選會今日舉行主委交接典禮，新任主委游盈隆提出六大挑戰，對於民眾黨前立委李貞秀掀起的陸配參選爭議，他表示，這絕非最後一個案例，畢竟兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性，除非我國憲法與相關法律做出妥善周延因應與修正。

錯誤能源政策比貪汙更可怕 楊家法轟賴總統政策跳票、朝令夕改

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，學者專家發言環節中，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示「錯誤能源政策比貪汙更可怕」，賴總統身為國家領導者卻朝令夕改，從反核到重啟核能，讓執行單位及民眾無所適從，許多大企業更為此要自行發電及降載。

游盈隆談立院所提公投：法無規定要照單全收 但不通過是例外

中選會新任主委游盈隆今日上任，有關藍白可能提出鞭刑與安樂死的公投案，他說，如何適當處理，須經中選會委員會議深入討論才做決定；目前為止，法無明文規定，中選會必須照單全收立法院通過的公投案，但「通過是原則，不通過是例外」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。