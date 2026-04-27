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學者批政院拒絕副署意在政治鬥爭及選戰 在野發動總統彈劾案事由正確

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片

在野黨啟動彈劾賴清德總統程序，立法院全院委員會今天舉行聽證會，多位與會專家學者表示，行政院長拒絕副署三讀通過的法案，真正意圖就是政治鬥爭、經營選戰，如果總統願意出面協調院際紛爭，不僅彈劾案不會發生，就連很多法案都能順利通過。

立法院去年否決財政收支劃分法覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」，藍白兩黨對賴總統啟動彈劾案程序。立法院全院委員會今天舉行聽證會，邀請政府人員及關係人員出席表達意見與證言，民進黨團並未邀請任何專家學者，也沒有推派黨籍立委進行詢問。

台灣大學政治系退休教授黃錦堂表示，彈劾案是司法程序，不同於罷免案、倒閣案屬於政治程序，經過憲法法庭判決成立，被彈劾人就要立即解職，可以說是一擊斃命。根據國民黨團民眾黨團所提連署書，在野黨都把重兵壓在卓榮泰拒絕副署，這是個非常正確的彈劾事由。

黃錦堂指出，民進黨操作閣揆拒絕副署法案，真正最可惡也最可議的意圖，就是想要進行政治鬥爭、經營選戰，如果把法案看清楚就是這樣。

銘傳大學社會科學院退休教授紀俊臣表示，根據中華民國憲法及憲法增修條文規定，「監察院對於中央及地方公務人員，認為有失職或違法情事得提出彈劾案」，因此立法院提案彈劾賴總統毋需檢具理由，如果總統未向全民負責，那就很有可能會被彈劾。

紀俊臣指出，立法院去年通過財政收支劃分法，行政院依照總統核可提出覆議案，後來立法院否決財劃法覆議案，總統府事後並未依法公布施行，官方理由是行政院長不副署，然而行政院長任免由總統全權決定，此事顯然是兩人之間意見不一致，所以當然應該予以免職。

紀俊臣還說，執政黨早已在政黨內部會議決定，就是要透過「不副署、不公布、不執行」的策略對抗在野黨，完全違反憲法增修條文相關規定。

紀俊臣表示，我國憲法第44條明定，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，賴總統寧願邀請大家到總統府喝茶，但是卻不願意出現進行院際協商，「只要總統能夠多做貢獻，不要說彈劾案不會發生，其他法案審議也可以順利通過。」

立法院全院委員會今天舉行聽證會，依序由應邀出席人員發言表達意見，再由各黨團推派立委進行詢問，民進黨團並未推派任何專家學者與立委，立法院目前排定5月13、14日再次舉行總統彈劾案審查會，全案將在5月19日進行彈劾案記名投票表決。

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