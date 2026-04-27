彈劾聽證會 李勝峯：彈劾賴總統是拯救癌變的民主憲政

立法院今舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，新黨副主席李勝峯於會中形容，賴總統毀憲亂台，就像癌細胞蔓延、吞噬原本健康的憲政監督制衡體制，再坐視不管，積累40年台灣引以為傲的民主將癌變死亡，而彈劾賴總統就是拯救被癌變、奄奄一息的民主憲政。

李勝峯表示，「賴總統說面對彈劾坦坦蕩蕩，立法院彈劾賴總統正正當當」。當人民不再相信總統承諾，父母擔心孩子上戰場，人民被薪水追擊、承擔低薪又擔心失業，經營者看台積電被迫遷到美國政府無能為力，傳統產業面臨困境政府無心力協助，憲政體制被總統及行政團隊無情踐踏時，人民在心中已經把賴總統彈劾罷免掉了。

李勝峯指出，憲法的門檻或許可以保住賴總統的大位，但人民已經不需要了。他支持彈劾，目的就是讓台灣人民看清楚，一個空心運轉的政府加上毀憲亂政的總統，已經無法給人民安全的承諾、安定的保障及生命財產的維護。

他指出賴總統必須被彈劾的四大理由，包括：一、知美賣台，違背人民信託，濫用人民資產。無底洞的天價軍購、核心產業的移美及500億美元的投資美國，這是國家的大失血，讓每家人民門口掛上250萬的帳單；二、毀憲亂台，憲政的癌變必須要開刀化療。立法決議不公布、不副署、不執行，總統縱容違憲亂紀，剛上任的立委發動大罷免，這是民主憲政的癌變。

李勝峯再指出，三、抗中害台，向美國購買再多的軍購，不是備戰而是葬送下一代。賴總統以中共威脅國安為名購買天價軍購，事實上抗中是假的，保台也不存在，歷史就可以看到，強權不可靠，美國會落跑，因應無方，台灣會變成孤島。全球所有學者都認為五月中的川習會，台灣會是重要議題且是美國總統川普美中交易最有效的籌碼，所以美方正動言各方勢力，在五月中前通過巨額軍購預算。賴總統做好5月中美領袖峰會的因應對策了嗎？還是在自我感覺良好的認為只要交了保護費，美國就會支持抗中。

四、傷民厚台。李勝峯說，亮麗冰冷的數字掩蓋了基層的哀嚎，台灣面臨著一業獨大、百業繼承的畸形斷層，當執政黨推行台股股票有幾萬點時，那是僅佔台灣1％的科技新貴，與其他90％以上的人無關。傳產沉淪、薪水低、就業難成為社會大多數人的常態，當努力工作換不到尊嚴，薪水永遠追不到房價，這是一個對台灣年輕人最不公道的社會。賴總統願意投資5000億元到美國，卻不願意投資回台灣，讓地方建設有足夠資源，讓社會住宅有出路，因此發動彈劾從現在做起。