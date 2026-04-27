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兩岸和平不難 鄭麗文：賴總統錯誤路線把中華民國逼到牆角

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受中廣「蘭萱時間」專訪。圖／擷取自中廣流行網
國民黨主席鄭麗文今接受中廣「蘭萱時間」專訪。圖／擷取自中廣流行網

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻，國民黨主席鄭麗文今天表示，賴總統不接受九二共識，也未清楚表達反對台獨的立場，兩岸之間自然沒有政治基礎；此次出訪受阻，也正證明賴清德路線「完全走不出去，只會讓中華民國被逼到牆角」。

鄭麗文今接受中廣「蘭萱時間」專訪表示，鄭習會至今已半個月，兩岸局勢與賴總統出訪受阻的情勢，已清楚凸顯兩條路線的差異。兩岸要和解、要和平一點都不困難，只要在九二共識與反對台獨的基礎上，兩岸關係就能海闊天空。

主持人詢問，賴清德出訪受阻，是否會挫傷鄭習會原本帶來的和平止戰氣氛？鄭麗文認為「剛好相反」，這正好證明賴清德路線是完全錯誤的。她指出，賴清德面對的問題不只是前往非洲時無法中途停留，也包括未來若前往中南美洲，甚至可能無法過境美國。這是台灣目前面對的重大外交困境，也是國家主權空間遭到嚴重限縮的警訊，但賴政府始終「只檢討別人、不檢討自己」。

對於國台辦發言人日前回應，賴清德取消史瓦帝尼訪問時，出現「你們沒有總統」等強硬說法，鄭麗文表示，這正好說明兩岸目前最需要解決的問題，就是惡意螺旋不斷上升。這次大陸與民進黨彼此惡言相向，再次讓大家看到，如果雙方持續釋出惡意，最後就可能走向「兵凶戰危、終須一戰」，這正是她要努力制止的方向。

鄭麗文表示，不可能期待賴政府獲得對岸態度上的改變，「他不改變，人家怎麼改變？」賴總統至今不接受九二共識，也未清楚表達反對台獨的立場，兩岸自然缺乏任何政治基礎。賴政府主張台獨、兩國論，這條路線只會讓兩岸關係持續惡化，也讓台灣承受更大壓力與風險。

鄭麗文說，台灣不應該走上這條路，因為中華民國憲法「不是一部兩國論的憲法，更不是一部台獨的憲法」。北京透過這次鄭習會清楚向大家表達，他們針對的是台獨，也不希望台獨勢力繼續擴大。如果大家都是一家人，什麼都好商量，「他們會用最大的耐心跟恆心處理兩岸分歧多年的問題」。這是由中共總書記習近平口中具體說出的訊息，是重要且巨大的善意。

鄭也提到，她多次釋出善意與誠意，希望能與賴總統見面，但至今沒有得到正面回應。總統府及民進黨發言系統對此行仍有許多無理評論，卻沒有正式面對兩岸關係的緊張與惡劣。

民進黨 國台辦 兩岸 鄭麗文 鄭習會 中華民國

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