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中選會3人名單待立院審查 張惇涵喊全力溝通 游盈隆要「三步併兩步走」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中選會今日舉行代理主委、新任主委交接典禮。記者黃婉婷／攝影
中選會今日舉行代理主委、新任主委交接典禮。記者黃婉婷／攝影

政院已任命中選會主委游盈隆在內的4名中選會委員，並補提3名委員名單，函請立法院審議，各界關注在野是否放行。行政院秘書長張惇涵說，會盡全力跟立法院溝通，盼在近期朝野良好氛圍下，讓未來中選會人事同意權有良性進展。

游盈隆說，「中選會組織法」規定，委員設置9到11名，人本來就不多，尤其現在缺了副主委，主委要一個人做兩份工作，真的很需要補足名額，期盼11 名委員能早日就位，讓中選會更健全壯大，為社會、人民及國家把事做好。

立法院會3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆等4人人事案，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺；行政院日前任命游盈隆等4名委員，並於今日交接，政院同時補提名行政院前參事沈淑妃，律師蔡維哲及法務部政務次長黃謀信作為新任委員名單，送立法院審議。

不過補提名的3名中選會委員能否順利通過立院審查還是未定之天，張惇涵今天出席中選會代理主委、新任主委交接典禮時說，中選會委員目前僅有8名，距離9人最低門檻還差一位，而行政院補提人選兼具法政專長、無黨無派，中立性質能勝任中選會工作，盼立法院理性審議。

張惇涵會後接受媒體採訪時指出，行政團隊會盡全力跟立法院溝通，最近總預算、軍購特別條例，陸續在比較的良好氛圍之下，盼使未來中選會人事同意權工作，能夠更加良性進展。

至於是否擔心委員人數不足9人將影響年底選務，他說，中選會新任委員在今天組成，如同游盈隆所說，要「三步併兩步走」。距離年底九合一大選剩下216天，選務工作非常繁雜，希望中選會戮力同心，讓選務工作穩健進行，也期待缺額的3名中選會委員能趕快加入，讓選務更加周延。

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