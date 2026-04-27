游盈隆就職宣示選務中立 肯定不在籍投票、妥善處理立院公投案

中選會新任主委游盈隆今日上任，他指出，未來至少有兩項任務，包括2026九合一地方選舉和2028總統立委大選，尤其距離年底選舉僅7個月，已經沒時間可以浪費，必須三步併兩步。他並提出六項挑戰，並允諾會秉持專業、大公無私，打造超然公正客觀的中選會，且肯定不在籍投票是進步思維，承諾會妥善處理立院提出的公投案。

中選會因委員人數不足，導致會議停擺5個月，僵局總算在今日迎來曙光。行政院長卓榮泰日前任命立法院通過的4位中選會委員，包括主委游盈隆、委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，中選會今日舉辦交接典禮。

游盈隆提到，社會期待中選會早日恢復正常運作，猶如大旱望雲霓，感謝賴總統、卓揆及立法院支持，未來他絕不辜負政府、國會和人民的期待；未來面對2026年九合一地方選舉、2028年總統及立委大選時，也將帶領中選會全力以赴，圓滿達成任務。

游盈隆接著細數中選會面臨的6項挑戰，包括公投綁大選、不在籍投票、立法院公投案、陸配參政權爭議、AI與深偽訊息及中共介選問題。

他提到，台灣已有4次公投綁大選經驗，如何順利辦好選務，是不可迴避的挑戰；當前選舉體系發生根本改變，社會對不在籍投票期待持續升高，造成朝野分歧，他肯定不在籍投票屬進步思維，如何經由更廣泛深入的理性討論形成共識並落實，也是巨大挑戰。

對於如何處理立法院公投案，他以去年中選會否決立院通過的反廢死公投案為例，更稱這是「準馬歇爾時刻」，但中選會是獨立機關與公投法主管機關，有無權利否決立院所提公投案，是具高度張力開放性問題，要思考如何妥善處理，避免中選會成橡皮圖章。

對於陸配參政權爭議，他稱未來類似案例將層出不窮，必須從根本著手，針對我國憲法與相關法律做出妥適周延的因應。

AI與網路時代深偽訊息影響選情方面，他也認為這是全球民主國家難題，如何慎防避免傷害選舉公平性，不容忽視；至於中國介選問題，他說，介選早是常數不是變數，今年中國當局更史無前例成立因應台灣選舉工作專組，面對兩岸新情勢，必須提高警覺。

游盈隆最後指出，面對挑戰必須戰戰兢兢、如履薄冰，「我們充滿信心」，因為台灣有堅定不疑的民主價值信念，及高效能與高效率選務，未來中選會的新定位會是「台灣民主選舉的守護者」，相信有了兩個憑藉，將一帆風順，不會迷失方向，圓滿達成任務。