徐佳青：航空安全變成武器 全球需捍衛權利

僑委會委員長徐佳青今天在紐約就總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼受阻指出，事情的嚴重性不光是中華民國台灣的一次出訪受影響，而是全球航空自由與安全變成武器，讓國際社會分裂。如果不捍衛權利，難保未來大家可能都面臨相同狀況。

北美台灣人醫師協會2026年大紐約分會年會晚宴26日在紐約法拉盛（Flushing）舉行，僑委會委員長徐佳青、駐紐約辦事處長李志強出席，資深媒體人、自媒體經營者廖筱君擔任活動主講人，感謝美東地區台僑長期對國家的支持。

北美台灣人醫師協會是台裔專業醫師與醫界人士組成的民間團體，除了連結北美與台灣醫療資源幫助全球需要幫助的人，同時支持幫助學生發展醫學專業，投入國際醫療活動，增加台灣全球能見度。

總統賴清德因中共阻撓未能親自訪問非洲友邦史瓦帝尼，外交部長林佳龍以總統特使身分出訪。曾隨同前總統蔡英文訪問史瓦帝尼的徐佳青表示，台灣單純拜訪邦交國不會引起各國高度關注，但由於中共惡劣威脅3個國家，這被全球社會看到，是中國外交的損失。

她說：「台灣的醫療、農技、教育協助，無論是對邦交或非邦交國，都是基於人類互助精神，與中國向來基於某種利益、前提與目的大不相同。」

徐佳青認為，中共企圖把全球領空變成新武器以封鎖威脅其他國家，這絕不是單一對台灣的威脅，而是把所有國家共同分享領空概念的基本常識與認知武器化。事情的嚴重性不光是中華民國台灣一次出訪受影響，而是全球航空自由與安全變成武器，之後讓國際社會分裂。

她強調，國際民航組織（ICAO）旨在確保所有民航航行的自由安全，但這次（民航安全）卻成為攻擊武器，企圖封鎖某班機，在此狀況下，任何國家與民航機，在某時某地可能都會面臨挑戰。這件事可充分看出威權政府企圖在國際造成更大的分裂，如果不捍衛屬於人權的權利，難保未來大家可能會面臨相同狀況。