積極規畫訪美！鄭麗文：將有非典型行程 希望超出預期

國民黨主席鄭麗文積極籌備訪美，她今天表示，一定會積極安排，希望訪美行能超出預期。至於下月登場的川習會是否觸及台灣問題，她認為，「一個中國、反對台獨」是北京的底線，他們不會把台灣變成中美談判交易的標的。

鄭麗文今接受「蘭萱時間」廣播節目專訪指出，訪陸前，陸方問她希望鄭習會的主軸，她說此行只有「和平」這個目的，而陸方宣布的10項對台措施是他們自己準備的，即使知道一定會遭到民進黨抵制，陸方還是希望不要讓台灣失望，讓台灣同胞知道，一旦政黨輪替，兩岸關係就會正常化、和好、友善。

鄭麗文指出，訪陸行引起美國專家精英圈巨大討論，「甚至有布朗大學教授認為我應該得到諾貝爾和平獎」，愈來愈多人表示對她的路線的肯定跟期待，也希望她到美國去訪問，親自聽她對這件事情的闡述。

鄭麗文表示，全世界都非常擔憂兩岸會發生戰爭，兩岸要對話才能止戰，這是美方的正式官方態度。如何徹底揚棄上世紀的冷戰思維，把第一島鏈從過去東西對峙的戰火最前沿，變成東亞和平自由貿易的繁榮區域，所以這對區域的穩定安全是有重大願景的，美中必須和解、合作，才能得到真正穩定、永續的和平，不是只有兩岸而已，所以美國當然是重中之重。

因此，鄭麗文說，她非常重視此次美國行，兩岸和平必須符合美國的國家利益，她會在這個角度上去說服美國、去提出一個不一樣的路線，美國很多重量級學者非常重視她的主張跟路線，尤其當他們看到她真的成功見到中共總書記習近平，且習也非常善意公開呼應她的主張跟訴求，所以對他們而言，這是歷史打開一道非常難得的門，美國應該要抓住難得的機會。

鄭麗文也說，所有外國友人跟其他台灣在野的政治人物幾乎只談軍購、不談其他，可是跟她會面時，絕大部分篇幅不是軍購，「因為我談的東西比這次的軍購特別條例重大太多了，」這是大的戰略思維，不只是一筆軍購預算而已。

她提到，這次訪美除了傳統行程一定會走，包括華府、官方智庫、各地僑胞走訪，還會有些非典型行程，本來行程沒有安排要去波士頓，但哈佛、麻省理工學院都邀請她和重量級教授們見面與談。

鄭麗文說，她在上周與各國駐台代表茶會也提到，國際社會的支持、美國的支持非常重要，「哪有這麼笨的，一天到晚要在大陸跟美國裡頭選一個，笨死了。」這些代表們也喜歡她開放坦承、有問必答的態度。

此外，鄭麗文在中山陵談話談及日本殖民統治，上周茶會日本台灣交流協會代表片山和之未出席。鄭麗文說，她在訪陸期間已和片山和之約好吃飯，就外交官而言他們能理解，可是在日本輿論或一般民眾會覺得，是不是對日本有負面看法，但這個談話對她而言非常重要的，所以她花很多時間重新說明一次。