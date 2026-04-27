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中選會主委上任 游盈隆：李貞秀絕非最後一個案例
中央選舉委員會新任主委游盈隆上午與代理主委吳容輝交接，行政院秘書長張惇涵擔任監交人，新任委員李禮仲、蘇子喬、資深委員黃秀端出席觀禮，新任委員蘇嘉宏未出席。
中選會新任主委游盈隆致詞時提出六大挑戰，對於民眾黨前立委李貞秀掀起的陸配參選爭議，他表示這絕非最後一個案例，畢竟兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性，除非我國憲法與相關法律做出妥善周延因應與修正。
立法院於3月12日通過包含主委游盈隆在內，還包括李禮仲、蘇子喬、蘇嘉宏等委員通過，共4人獲任命；行政院後續補提名3位委員名單，分別為副主委被提名人、行政院法規會前主委沈淑妃；委員被提名人、現任法務部政務次長黃謀信與律師蔡維哲。
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