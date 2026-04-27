彈劾聽證會 學者：賴總統得「憲法痴呆症」違反忠誠義務背叛人民

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，開始就由學者專家先發言。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，賴總統不只背叛人民，還汙衊憲法，雖透過總統府說自己坦蕩，但今天卻選擇不出席向人民報告，逃避此次彈劾，好像得了「憲法痴呆症」、「憲政狂妄症」，且違反總統對憲法的忠誠義務，背叛了人民。

林騰鷂批評，賴總統透過總統府強調自己坦坦蕩蕩，但卻未說明原因，也不到立法院向全國人民報告，好像得了「憲法痴呆症」、「憲政狂妄症」，應該找幾個憲法醫師給賴總統看看。他指出，賴總統曾就職宣誓要遵守憲法，但光是第一條就被賴總統扭曲，將民有、民治、民享的民主共和國扭曲為「黨有、黨治、黨享的黨主獨裁國」，甚至是「賴有、賴治、賴享的賴主獨裁國」。

林騰鷂舉例，像是賴總統對1.25兆元軍購說不能打折，連前總統李登輝都說過「人民是頭家」，賴總統怎能跟頭家說不能打折？特別這麼大一筆金額，更特別是軍購弊端層出不窮；況且，以近期美伊戰爭來看，戰爭型態已經跟以往不同，戰爭以前立案的採購書是否符合未來戰爭？立法院要去好好審查，不要屈服美國廠商壓力，別讓政府把人民血汗納稅錢無端消費掉。

林騰鷂還說，賴總統背叛人民最明顯的就是，憲法明明規定立法院通過的法律案，總統需在收到後在10天內公布，但賴總統偏偏就違反這一條 ，而不只背叛人民，賴總統更是背離憲法八大精神，包含民主共和國的精神、主權在民的精神、權力分立與多數統治的精神、責任政治的精神、依法行政的精神、獨立審判的精神、獨立監察的精神、公正考試的精神。

林騰鷂抨擊，令人要更加謹惕的是，賴總統對憲政價值的汙衊，竟說國民政府比日本殖民更差，這暴露其奴性本質；賴總統當過台南市長，一定聽過南部鄉下人說過日本殖民時期對台灣人的剝削，而國民政府卻讓佃農翻身、讓台灣經濟起飛、創立台積電，甚至賴總統也受大學教育及當上總統。

林騰鷂認為，賴總統承繼中華民國憲政制度跟總統權力，卻全盤否定中華民國憲政歷史與價值，這已經形成其人格認知與職權正當性的矛盾；賴總統甚至還說「中華民國憲法是災難」，如今更在有權無責的災難下選擇不出席答辯，意圖逃避此次彈劾，賴總統卸任後一定逃不過憲法第48條所說的「國家嚴厲制裁」。