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鄭麗文訪美效應 學者：應可見到議員與官員

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對國民黨主席鄭麗文6月將訪美，學者指出，這次出訪官員是誰不會透露，但不會扣分，且視川習會結果會有變化。（中央社示意圖）
針對國民黨主席鄭麗文6月將訪美，學者指出，這次出訪官員是誰不會透露，但不會扣分，且視川習會結果會有變化。（中央社示意圖）

「過去台灣政要訪美回來都不會透露見了誰，國民黨主席鄭麗文此去也不意外！」針對鄭麗文6月將訪美，學者黃介正26日受訪時分析，鄭麗文訪美有望受到美國僑胞熱烈歡迎，整體出訪應該會很成功；學者嚴震生則表示，美方很想了解鄭麗文，她應有機會見到國會議員與AIT官員。

國民黨主席鄭麗文預計6月前往美國訪問，由於她已在4月訪陸，並與中共總書記習近平會面，並讓中國宣布10項惠台措施，因此外界對於她訪美的規格、會與美國哪些官員會面，還有可能的效應如何，都感到相當好奇。且由於她將帶蘇起、袁健生2位知美的前國安會秘書長前往，也會加分。

台美默契 無可奉告

對此，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正受訪時認為，鄭麗文訪問美國一定會成功，因為國內的報導是政治人物最在意的事情，而目前看到國內最多的是僑界的支持，雖然是講國語的，但地點是在美國。

至於跟美方的誰見面、談了什麼？黃介正表示，雙方通常基於台美默契，都是無可奉告，無論見了誰、談論的內容都不方便對外透露，但這趟行程應該不會扣分，至於是跟美國國會還是行政部門官員，黃介正指出，外界至今也不知道民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕訪美見到了誰，基本上這次訪問在政治操作上不太會減分。

國民黨對美中平衡

黃介正也指出，美國僑民對鄭麗文的歡迎程度，有可能直追立法院長韓國瑜的韓流（韓國瑜曾於美國總統川普就職時前往美國訪問）。黃介正也曾在接受專訪時表示，鄭麗文訪問大陸時，帶了兩位國安會前秘書長蘇起與袁健生都是知美派，基本上這傳達了一個訊號，就是國民黨對美中是平衡互動的。

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時表示，鄭麗文訪美必然會見到許多僑胞，且老僑胞對她的歡迎程度可能會超過盧秀燕。另外，她還可能會見到一些美國的國會議員、AIT官員、前官員與多位智庫學者，因為美方也想要了解鄭麗文的立場。

嚴震生也說，若在5月中的川習會上，習近平跟川普私下溝通要美方多與國民黨互動的話，鄭麗文6月的訪美行程，說不定就能見到國務院與戰爭部的官員。

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