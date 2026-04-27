游盈隆：以國籍法處理陸配參政牽強且爭議 應從憲法與法律著手

中選會今日舉行主委交接典禮，新任主委游盈隆提出六大挑戰，對於民眾黨前立委李貞秀掀起的陸配參選爭議，他表示，這絕非最後一個案例，畢竟兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性，除非我國憲法與相關法律做出妥善周延因應與修正。

針對陸配參政權爭議，游盈隆指出，隨著民眾黨立委李貞秀被開除黨籍，失去立委身分後，陸配參政權相關爭議已經逐漸平息，很多人都鬆了一口氣，「但李貞秀案絕非最後一個案例」，未來類似案例將層出不窮，除非我國憲法與相關法律做出妥善周延的因應與修正，這需要政府與國會共同努力，從根本著手，才能妥適解決。

游盈隆指出，畢竟兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。李貞秀案從正面思考來看，凸顯我國當前憲法與法律體系仍有不完備之處，這也是未來一個非常重大的挑戰。