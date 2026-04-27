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獨／雙城合作！蔣萬安市府與東京簽MOU 每年交流互訪數位治理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
日本東京都副知事宮坂學率去年9月就率東京都數位服務局訪團，到台北拜會市長蔣萬安，更加確立雙方簽訂備忘錄的合作意願。圖／北市府提供
日本東京都副知事宮坂學率去年9月就率東京都數位服務局訪團，到台北拜會市長蔣萬安，更加確立雙方簽訂備忘錄的合作意願。圖／北市府提供

輝達落腳北士科，台北市長蔣萬安打造ＡＩ智慧城市，國際交流也有大進展，本周北市資訊局將代表北市府與東京都正式簽署數位領域合作交流的備忘錄，如台北上海雙城論壇每年互訪模式，台北東京也將針對智慧城市治理建立每年互訪與會議的合作框架，這也是北市府首度與東京都簽署AI城市治理合作、並為兩市訂定長期合作模式。

據了解，北市府與東京都的合作將針對五大面向持續深化智慧城市治理的交流合作面向，包括公共行政人工智慧（AI）應用；行政資料管理及資料驅動治理推動；公共部門數位人才培育；每年至少舉辦一次面對面雙邊活動或交流會議（原則由雙方輪流主辦）等。

打造AI城市，北市府今年2月正式與輝達台灣子公司簽約專案地上權案，北市府團隊也由副秘書長俞振華等人，針對科技治理智慧城市等面向，積極與國際城市合作交流。

俞去年五月代表市長蔣萬安出席東京都的SusHi Tech Tokyo 2025暨G-NETS資深主管會議後；日本東京都副知事宮坂學率去年9月就率東京都數位服務局一行，到台北拜會市長蔣萬安，更加確立雙方簽訂備忘錄的合作意向，去年11月副秘書長俞振華也再度出訪東京都，原市長蔣萬安今年有意親自出席SusHi Tech Tokyo，但因議會期間由副市長張溫德代表出席。

這次的北市府與東京都的「數位領域合作與交流」備忘錄簽署，將由北市資訊局長趙式隆、與東京都數位服務局長高野克己，於4月28日SusHi Tech Tokyo 2026 活動期間正式簽署MOU。

輝達 台北 上海

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