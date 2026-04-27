聽新聞
0:00 / 0:00

台灣生存戰略 新黨：直面未來 主動重啟談判

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
新黨由副主席李勝峯（中）擔任召集人成立「三閤論壇」，日前舉辦「二○二六台灣生存戰略研討會」。圖／新黨提供
新黨由副主席李勝峯（中）擔任召集人成立「三閤論壇」，日前舉辦「二○二六台灣生存戰略研討會」。圖／新黨提供

新黨由副主席李勝峯擔任召集人成立「三閤論壇」，廿五日在台北張榮發基金會舉辦第一場「二○二六台灣生存戰略研討會」，邀請包括曾代理民進黨主席的前立委張俊宏等各界人士與會討論。會中並發表「二○二六台灣生存戰略宣言」，強調面對國際與兩岸環境變化，要達到壯大台灣目標，我方應該直面未來，主動重啟談判，同時強化自身發展能力，作為布局與對話基礎。

李勝峯解釋，新黨一向主張兩岸應該和平交流、和平談判、和平統一，因此以「三和」與「山河」諧音為論壇命名。本次研討會延伸日前民主文教基金會的民調結果，以「入席或缺席」、「變與不變」及「和平或戰爭」為討論主軸。調查顯示，百分之五十點七受訪者支持正面討論統一議題，百分之五十七點五認為兩岸可透過談判尋求解決方案，另有百分之五十七點四認為和談不等同投降。李勝峯說，這些高於坊間既定想像的數據，顯示社會大眾面對戰爭風險升高，對於以對話降低衝突接受度有所提升。

擔任「入席或缺席」引言人的民主文教基金會董事長桂宏誠說，入席象徵爭取戰略主動權，若未能參與議題與規則形成，台灣可能在國際互動中處於不利位置。他並引述民調表示，一旦台海發生衝突時，美國將扮演何種角色，多數民眾持保留態度，顯示社會對既有安全依賴出現鬆動。報告人作家姜保真認為，兩岸問題長期被政治化處理，未能回到制度與現實層面思考，未來應以更務實方式推動對話。

第二場「變與不變」主持人、文化大學兼任講座教授楊泰順說，近年民調顯示，年輕族群對兩岸關係的態度出現轉變，較傾向透過談判爭取實際利益。藍濤亞洲公司總裁黃齊元分析產業與國際趨勢觀察，認為在全球格局變動下，台灣若持續依賴外部力量，將面臨更高不確定性，應思考更具主動性策略。

第三場「和平或戰爭」由李勝峯引言，他表示，面對當前國際與區域情勢變化快速，如果持續以既有思維應對，可能低估風險；台灣應重新檢視自身在區域中的位置，並思考如何降低衝突可能性。宜蘭大學教授陳復從文化角度指出，兩岸之間存在歷史與文化連結，應在此基礎上推動交流，相互理解對方立場。政大教育系退休教授周祝瑛則以前幾年兩岸教育與青年交流經驗為例，認為彼此互動有助降低誤判風險，對維持區域穩定具有正面效果。

與會專家學者普遍認為，台灣在未來發展上須同時兼顧安全、經濟與社會穩定，並在不同選項間進行理性評估。主辦單位表示，期盼透過研討，促進社會大眾面對真實國際局勢、兩岸關係的關鍵議題，為未來政策與公共對話提供更多參考。

台海 兩岸 民進黨 新黨

延伸閱讀

楊志良／台灣不獨，中共不武

陳力俊／川普文明毀滅說的荒誕與危險

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

相關新聞

爭議不斷 駐美代表處又被爆料霸凌

繼駐美代表俞大㵢夫婦被控職場霸凌後，近日駐美代表處再爆領務組長偷衛生紙回家，另一位駐美代表處高層無理要求代表處同仁為小孩申請簽證。外交部昨證實，經查是個別同仁因身體負傷、行動不便，未經許可取用超過使用量的清潔用品，當時已嚴肅告誡，當事人也加倍歸還並致歉；至於網路匿名訊息尚待查證，若有正式反映將依規定妥適處理。

台灣生存戰略 新黨：直面未來 主動重啟談判

新黨由副主席李勝峯擔任召集人成立「三閤論壇」，廿五日在台北張榮發基金會舉辦第一場「二○二六台灣生存戰略研討會」，邀請包括曾代理民進黨主席的前立委張俊宏等各界人士與會討論。會中並發表「二○二六台灣生存戰略宣言」，強調面對國際與兩岸環境變化，要達到壯大台灣目標，我方應該直面未來，主動重啟談判，同時強化自身發展能力，作為布局與對話基礎。

總統彈劾案今聽證會 綠不出席

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，民進黨團並未推派黨籍立委發言。民眾黨主席黃國昌昨天說，民進黨團正事不幹，其實也不是一天兩天的事情，如果台灣民主是賴總統一個人說了算，這不是民主憲政，根本是專制獨裁。

柯文哲夜赴醫院關切病情遭炎上 醫開炮怒轟「綠色怪獸」打柯黑柯

民眾黨前主席柯文哲遭爆料夜赴新光醫院護理站要求說明病情，質疑柯「深夜電人」惹議，衛福部長石崇良批「不良示範」。時事評論者、醫師沈政男痛批，黨政媒網四合一「綠色怪獸」打柯黑柯，但對柯不構成傷害，因問病情是人之常情。

川普出席白宮晚宴時傳槍響 賴總統：強烈譴責政治暴力

美國總統川普在美東時間25日出席白宮記者協會晚宴期間，現場傳出槍響。賴清德總統透過社群平台X表示，很慶幸聽到川普總統及其他與會者都未受到身體傷害，「我們強烈譴責任何形式的政治暴力」。

【重磅快評】連英國都已成美國「菜單」 吳志中怎能不害怕？

外交部政務次長吳志中廿四日接受彭博專訪，面對即將在北京舉行的川習會，直言，「我們最害怕的，就是將台灣擺上習近平與川普總統談判的菜單上；我們也需避免這件事發生」。看來吳志中是清醒的，但真能喚醒賴政府，乃至依然對美國懷抱「出兵護獨」希望的眾青鳥？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。