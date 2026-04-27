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總統彈劾案今聽證會 綠不出席

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院今天舉行聽證會，民進黨團並未推派黨籍立委發言。民眾黨主席黃國昌昨天說，民進黨團正事不幹，其實也不是一天兩天的事情，如果台灣民主是賴總統一個人說了算，這不是民主憲政，根本是專制獨裁。

立法院去年否決財政收支劃分法修法的覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」，藍白兩黨對賴總統啟動彈劾案程序。立法院全院委員會今舉行聽證會，邀請政府人員及關係人員表達意見與證言，民進黨團未邀請專家學者，也沒有推派黨籍立委詢問。

國民黨立委王育敏說，彈劾總統是憲法賦予立法院的職權，先前經院會決定相關程序，民進黨立委也有出席公聽會，並推薦學者專家出席，「為何如今不出席，只參加一半？」如果真的不想出席，應該說清楚中間的轉折。

朝野備戰賴總統彈劾案，五月十九日由立委記名投票，民進黨團已定調，當天不會進場投票。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤表示，彈劾案缺乏正當性，綠營不會隨之起舞；她並批評藍白為彈劾而彈劾，為鬥爭而鬥爭。

立法院 國民黨 民眾黨 彈劾案 賴清德

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