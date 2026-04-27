爭議不斷 駐美代表處又被爆料霸凌

繼駐美代表俞大㵢夫婦被控職場霸凌後，近日駐美代表處再爆領務組長偷衛生紙回家，另一位駐美代表處高層無理要求代表處同仁為小孩申請簽證。外交部昨證實，經查是個別同仁因身體負傷、行動不便，未經許可取用超過使用量的清潔用品，當時已嚴肅告誡，當事人也加倍歸還並致歉；至於網路匿名訊息尚待查證，若有正式反映將依規定妥適處理。

國民黨立委馬文君批評，駐美代表處接二連三出現問題，都沒辦法好好處理，這就是無能；若連駐處內部猜忌攻擊都處理不好，又怎能讓國人相信處理對美工作有更多進展？她會要求外交部提出說明，確切查清原因，否則不只對當地工作人員不公平，也難以服眾。

俞大㵢上任不久即爆出濫花公帑、職場霸凌等爭議。風波尚未完全落幕，外交部長林佳龍近日代表總統出訪友邦史瓦帝尼之際，同一名爆料者又發文，指控駐美代表處有領務組組長偷衛生紙回家，搞到要調監視器、出動調查局來查；以及駐美代表處某高層要求代表處行政處幫忙協調小孩簽證，最後因條件不符申請失敗，該高層卻大罵代表處同仁不盡責，甚至揚言調回台灣。

該爆料文稱，台美關係節節敗退，駐美代表處高層卻整天用職位、國家資源幫自己搭舞台；爆料者還質疑，這些官員仗著自己是國安會秘書長吳釗燮愛將，就可以在外館當土皇帝？「GD（林佳龍暱稱）真的沒有發現JW（吳釗燮英文縮寫）的這些愛將都一個樣嗎？」

外交部表示，一向重視同仁工作權益及職場安全，並已建立相關反映及申訴機制，鼓勵同仁循正式管道提出，以利釐清事實及保障各方權益；有關網路傳言駐美代表處管理及同仁互動之相關內容，外交部均予重視，並持續掌握相關情形。駐處接獲反映時即完成了解及處理，經查是個別同仁未經許可取用超過一次使用量的清潔用品，當時已予嚴肅告誡，當事人也已加倍歸還相關物品並表達歉意。

至於網路所述涉及館務管理、工作互動及個案行政協處等情形，外交部表示，已注意相關訊息，但網路匿名訊息內容尚待查證，且個案辦理背景及具體事實仍須綜合瞭解，若有具體事證或當事人提出正式反映，將依相關規定妥適處理。