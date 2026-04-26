柯文哲夜赴醫院關切病情遭炎上 醫開炮怒轟「綠色怪獸」打柯黑柯

民眾黨前主席柯文哲遭爆料夜赴新光醫院護理站要求說明病情，質疑柯「深夜電人」惹議，衛福部長石崇良批「不良示範」。時事評論者、醫師沈政男痛批，黨政媒網四合一「綠色怪獸」打柯黑柯，但對柯不構成傷害，因問病情是人之常情。

沈政男指出，柯文哲只是在晚上十時到醫院探病，幫忙了解友人家屬病情，就被綠營亂打一通，而從綠色怪獸的黨政媒網四合一，可看出先由網友發動，再由綠營寫手擴散，然後綠媒報導，政論節目亂罵，最後黨政人士再打柯隨棍上？

而最新一記響棍，竟然是由衛福部長石崇良出手，說晚上去探病要人家說明病情，會麻煩醫護是不良示範，還要大家別獵巫找貼文的護理師，要多體諒醫護辛勞。這就奇怪了，要大家不要獵巫，但柯就能被貼在網路公審？是什麼道德邏輯？

沈政男認為，若醫護認為晚上十時不適合探病與解說病情，可直接告知，不要裝惦惦不當面拒絕，背後又貼網公審？實際上當醫療人員遇到異常醫療狀況，應先往院內管道通報，請求介入與協助，而非第一時間急著拍照貼網，訴諸媒體公審。

此外，前市長是什麼特權人士？是爆料者「心中有特權，看到前市長就腳軟了」，然後事後又不甘心，就匿名在網路公審，但爆料者沒算到，結果惹來更大的反擊，因其爆料涉及洩漏醫療資訊，而有沒有洩露醫療資訊，就不是衛福部長說了算。

沈政男，該事件「從頭到尾，就是打柯黑柯行徑」，沒任何其他意義；對柯文哲也不會造成任何傷害，因為對民眾來說，晚上十時探病詢問病情，尤其病情很急，家屬很焦慮，也是人之常情。絕大部分醫療人員也不會抱怨，更不會上網亂罵人。