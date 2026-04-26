快訊

抓到了！台中地院旁槍響一人腹部中彈 涉案槍手住家落網

充分考量業者及旅運需求 民航局：兩岸直航已開放28個航點

中職／王維中「1局爆」遭獅隊狠咬 改寫非保留比賽最短局數先發

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲夜赴醫院關切病情遭炎上 醫開炮怒轟「綠色怪獸」打柯黑柯

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為民眾黨前主席柯文哲日前赴宜蘭輔選時受訪。本報資料照
圖為民眾黨前主席柯文哲日前赴宜蘭輔選時受訪。本報資料照

民眾黨前主席柯文哲遭爆料夜赴新光醫院護理站要求說明病情，質疑柯「深夜電人」惹議，衛福部長石崇良批「不良示範」。時事評論者、醫師沈政男痛批，黨政媒網四合一「綠色怪獸」打柯黑柯，但對柯不構成傷害，因問病情是人之常情。

沈政男指出，柯文哲只是在晚上十時到醫院探病，幫忙了解友人家屬病情，就被綠營亂打一通，而從綠色怪獸的黨政媒網四合一，可看出先由網友發動，再由綠營寫手擴散，然後綠媒報導，政論節目亂罵，最後黨政人士再打柯隨棍上？

而最新一記響棍，竟然是由衛福部長石崇良出手，說晚上去探病要人家說明病情，會麻煩醫護是不良示範，還要大家別獵巫找貼文的護理師，要多體諒醫護辛勞。這就奇怪了，要大家不要獵巫，但柯就能被貼在網路公審？是什麼道德邏輯？

沈政男認為，若醫護認為晚上十時不適合探病與解說病情，可直接告知，不要裝惦惦不當面拒絕，背後又貼網公審？實際上當醫療人員遇到異常醫療狀況，應先往院內管道通報，請求介入與協助，而非第一時間急著拍照貼網，訴諸媒體公審。

此外，前市長是什麼特權人士？是爆料者「心中有特權，看到前市長就腳軟了」，然後事後又不甘心，就匿名在網路公審，但爆料者沒算到，結果惹來更大的反擊，因其爆料涉及洩漏醫療資訊，而有沒有洩露醫療資訊，就不是衛福部長說了算。

沈政男，該事件「從頭到尾，就是打柯黑柯行徑」，沒任何其他意義；對柯文哲也不會造成任何傷害，因為對民眾來說，晚上十時探病詢問病情，尤其病情很急，家屬很焦慮，也是人之常情。絕大部分醫療人員也不會抱怨，更不會上網亂罵人。

民眾黨 石崇良 沈政男 柯文哲

延伸閱讀

盧秀燕助選柯志恩遭批「把高雄當跳板」 柯反轟賴瑞隆：邏輯不通

盧秀燕用「深蹲守護高雄」送柯志恩 「媽媽治理城市會更溫暖、用心」

沈伯洋稱藍掌北市70年遭打臉還不自知 徐巧芯：難怪只能聊髮型

稱藍掌台北70年游淑慧轟沈伯洋狀況外 與當年林佳龍選新北一樣

相關新聞

川普出席白宮晚宴時傳槍響 賴總統：強烈譴責政治暴力

美國總統川普在美東時間25日出席白宮記者協會晚宴期間，現場傳出槍響。賴清德總統透過社群平台X表示，很慶幸聽到川普總統及其他與會者都未受到身體傷害，「我們強烈譴責任何形式的政治暴力」。

柯文哲夜赴醫院關切病情遭炎上 醫開炮怒轟「綠色怪獸」打柯黑柯

民眾黨前主席柯文哲遭爆料夜赴新光醫院護理站要求說明病情，質疑柯「深夜電人」惹議，衛福部長石崇良批「不良示範」。時事評論者、醫師沈政男痛批，黨政媒網四合一「綠色怪獸」打柯黑柯，但對柯不構成傷害，因問病情是人之常情。

【重磅快評】連英國都已成美國「菜單」 吳志中怎能不害怕？

外交部政務次長吳志中廿四日接受彭博專訪，面對即將在北京舉行的川習會，直言，「我們最害怕的，就是將台灣擺上習近平與川普總統談判的菜單上；我們也需避免這件事發生」。看來吳志中是清醒的，但真能喚醒賴政府，乃至依然對美國懷抱「出兵護獨」希望的眾青鳥？

僅致詞未叩鐘！鄭麗文屏東參加浴佛大典：盼締造兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今天到屏東參加「全球各宗教慶祝佛曆2570年佛陀聖誕浴佛大典」，她致詞時指出，現代世界殺戮、戰火不斷，甚至台海兩岸也成為大家焦慮、憂心的區域，希望本著佛教博愛、包容的精神，全力締造兩岸和平，用善意與愛意取代仇恨。

再傳有官員偷衛生紙、欺負基層 駐美代表處：已有處置 沒有評論

我國駐美代表處爭議不斷，近日有人再爆料駐美代表處的領務組組長偷衛生紙回家，還爆料說駐美代表處某高層無理要求代表處同仁為小孩申請簽證。駐美代表處表示，網路所指的相關事件，當時已有處置與調查，沒有相關評論

北京史無前例放大絕 賴政府四處樹敵自陷外交困境

賴清德總統出訪非洲生變，觀察兩岸數十年來的外交戰，這是北京首次出現類似操作，賴清德的前三任總統曾順利出訪非洲，其中兩位民進黨籍，都未有專機航程爭議，顯示北京針對賴清德開了特例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。