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【重磅快評】連英國都已成美國「菜單」 吳志中怎能不害怕？

聯合報／ 主筆室
外交部次長吳志中表示，台灣要努力避免成為川習會的菜單。記者陳正興／攝影
外交部次長吳志中表示，台灣要努力避免成為川習會的菜單。記者陳正興／攝影

外交部政務次長吳志中廿四日接受彭博專訪，面對即將在北京舉行的川習會，直言，「我們最害怕的，就是將台灣擺上習近平川普總統談判的菜單上；我們也需避免這件事發生」。看來吳志中是清醒的，但真能喚醒賴政府，乃至依然對美國懷抱「出兵護獨」希望的眾青鳥？

川習會預定五月十四至十五日舉行。各界預料，會談將涵蓋多項商業交易與採購承諾。尤其是川普，必然想藉此次會談取得北京承諾大力採購波音客機以及大豆等農產品，以便「出口轉內銷」、成為他接下來幾個月於美國期中選舉時赴各地巡迴助選演講的重要政績。

既是一場美中「大交易」，即使屆時透過「川普贏學」的虛幻濾鏡可以對外扭曲為「美國贏麻了」的敘事，但明眼人皆知，中方又怎可能任美方予取予求？亦即，美方想必也得犧牲部分籌碼。

這即是吳志中面對外媒專訪時，不得不去面對的「背景板」。當一面倒的親美，甚至跪美、舔美早成賴政府基調，甚至還不讓國人疑美之時，吳志中這番「憂心帶害怕」的談話，無疑如暮鼓晨鐘。

吳志中是隨口說說，還是真有所本？且不論自川普二度就任美國總統以來，一連串針對傳統盟友的祭出關稅大棒或刺耳談話，單以事涉重中之重的國家主權而論，從揚言讓加拿大成為美國一州，到想要奪下丹麥所屬的格陵蘭島，就足以說明川普所謂「極限施壓」的毫無底線。

這兩天，美國甚至不惜將矛頭對準鐵桿盟友英國。一名美國官員向路透披露，一封五角大廈的內部電子郵件，概述了美國因伊朗問題而懲罰北約盟友的選項，包括暫停西班牙的北約成員國資格，以及重新檢視英國對福克蘭群島主權聲索的立場，只因美國不滿部分盟友在美以伊戰爭中，不願或拒絕向美國提供進入權、駐軍權與飛越權。

西班牙在美以伊戰爭中的態度鮮明，始終抱持不捲入甚至反對的立場，遭川普政府針對並不讓人意外；英國雖立場游移，但至少也並未讓美軍禁用其領空或基地投送戰爭物資，甚至還一度宣稱會派航艦赴中東，卻依然遭美方以福島主權要脅。

要知道，一九八二年的福克蘭群島主權之戰，對英國意義非凡。當時英國只剩下「日不落帝國」的餘暉，首相「鐵娘子」柴契爾夫人為了奪回遠在萬里之外的福克蘭群島，不惜傾舉國之力上演「帝國大反擊」，以傷亡上千名英軍的代價奪回福島、重振國威。

但如今，美國國務院網站指出，該群島目前由英國管理，但仍由阿根廷主張擁有主權。於此同時，川普盟友、阿根廷的右翼民粹主義總統米雷伊則對前景表示樂觀。換言之，英國以帝國最後榮光奪回的福鳥，很可能已遭鐵桿盟友美國拿來當籌碼談資，簡直就是對英國最無情的羞辱。

從美英關係演變之烈，再回看美中台三角關係，如果吳志中對即將到來的川習會不感到憂心害怕，還真有失外交專業身分。只可惜，台灣有太多「裝睡的人」，就算吳志中敲響了警鐘，真能喚醒這些期待「川習談崩、屆時川普會釋放惠台利多以報復中方」的痴想者？

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