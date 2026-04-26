快訊

乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

前菜才上就出事！白宮記協晚宴遇槍擊 媒體高層躲桌下 威脅一除秒上工

LINE記事本大改版！上傳影片功能4月27日退場 2招照樣免費存

聽新聞
0:00 / 0:00

日本眾議員：美日台緊密防衛 讓中國拔不出刀

中央社／ 台北26日電

第14屆海內外台灣國是會議，今年以「國家正常化：台日美關係新展望」主題。日本眾議員中山泰秀今天出席會議演講表示，只要日本、美國、台灣這3個國家牢牢站在一起，加強防衛能力，目的不是戰爭，而是讓中國「拔不出刀」。

台灣國家聯盟與世界台灣人大會今天在台北舉行「第14屆海內外台灣國是會議」。總統賴清德致賀電指出，期盼藉由此次盛會，凝聚民眾主體意識，守護自由民主價值，結合世界挺台量能，建構夥伴合作關係，攜手共進打造堅韌台灣。

日本前防衛副大臣、眾議員中山泰秀發表專題演講，他說，現在是一場「民主主義」對抗「霸權主義」的鬥爭。日本這80年來一直是「被保護的國家」（日美安保）。現在日本想要改變，首相高市早苗等人提出3個重要主軸，包括，國防改革，過去日本生產的武器不能賣到國外，現在正在修正，日本的武器將可以輸出；防衛政策，重新檢視日本的安全保障與防衛方式；憲法修正，戰後81年，現行憲法已不符合國際現狀。

中山泰秀說，日本正從一個「被保護的國家」，轉變為一個「可以共同承擔責任、保護盟友」的國家。

中山泰秀表示，中國現在有洲際導彈，若從南海發射，可以直接打到白宮。中國也正在量產機器人士兵，這在戰時會成為可怕的殺戮機器。除了傳統的陸海空，現在還有太空、AI、電磁波等新領域的戰爭，必須加強防衛。

中山泰秀認為，只要日本、美國、台灣這3個國家牢牢站在一起，加強防衛能力。目的不是戰爭，而是讓中國「拔不出刀」。

美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William A.Stanton）發表專題演講提到，美國和台灣都因共同的價值觀而團結在一起，珍惜獨立、自由、法治和人權，但除了共享的價值觀之外，共同利益也至關重要。

司徒文認為，美國總統川普確實為美台關係帶來了更大的不確定性，川普反覆無常，政策經常發生突然且難以預測的變化；台灣和美國的許多民眾都擔心，川普的「美國優先」政策使其成為一個不可靠的盟友，這與以往對台灣更友善的美國總統截然不同。

司徒文提到，川普種種發言與表態都增加了台灣民眾對美國的不信任，如果任由「疑美論」惡化，可能會損害美國的利益。

外交部次長吳志中提到，台灣跟中國沒有「統一」或「再統一」的問題。若越用「統一」，越把台灣放入中國內政。一旦變成內政問題，國際就很難干預。

吳志中認為，現在大家正在打造一個「台灣傳奇」，不管是外交還是經濟成就；台灣傳奇目前在世界已經有非常不錯的成果。除了把國家弄好，防止戰爭最好的方法，當然最好有一把手槍（國防），但最好方法是朋友多（外交）。

台北 美國 賴清德 台灣 日本

延伸閱讀

美打伊朗狂耗飛彈！WSJ：補回恐需6年 官員憂影響防台

國際紛爭誰挺身而出？美前情報官員：等美國人改變時代軌跡不切實際

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

專家：美伊戰爭啟示 台灣須建立各領域韌性

相關新聞

再傳有官員偷衛生紙、欺負基層 駐美代表處：已有處置 沒有評論

我國駐美代表處爭議不斷，近日有人再爆料駐美代表處的領務組組長偷衛生紙回家，還爆料說駐美代表處某高層無理要求代表處同仁為小孩申請簽證。駐美代表處表示，網路所指的相關事件，當時已有處置與調查，沒有相關評論

僅致詞未叩鐘！鄭麗文屏東參加浴佛大典：盼締造兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今天到屏東參加「全球各宗教慶祝佛曆2570年佛陀聖誕浴佛大典」，她致詞時指出，現代世界殺戮、戰火不斷，甚至台海兩岸也成為大家焦慮、憂心的區域，希望本著佛教博愛、包容的精神，全力締造兩岸和平，用善意與愛意取代仇恨。

北京史無前例放大絕 賴政府四處樹敵自陷外交困境

賴清德總統出訪非洲生變，觀察兩岸數十年來的外交戰，這是北京首次出現類似操作，賴清德的前三任總統曾順利出訪非洲，其中兩位民進黨籍，都未有專機航程爭議，顯示北京針對賴清德開了特例。

深夜到新光醫院護理站「電人」？柯文哲：媒體不要製造新聞

民眾黨前主席柯文哲深夜赴新光醫院護理站引要求說明病情，被護理師貼文爆料，挨批「特權」、「電人」，此事惹小草不滿，反過來檢舉該名護理師。對此，柯文哲今天表示，這幾天都在宜蘭輔選，最大好處是可以不知道台北發生什麼事，快樂多了，媒體不要每天製造一些奇怪的新聞。

總統彈劾案再掀朝野攻防 綠「不參與、不投票」拒配合政治鬧劇

朝野備戰總統彈劾案，民進黨立院黨團已定調，不參與4月27日的全院委員會聽證會，5月19日也不會進場投票。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤說，彈劾案缺乏正當性與可能性，綠營不隨之起舞，會將力氣放在更重要的總預算與軍購案上。

總統彈劾聽證會綠不出席 黃國昌：賴總統一人說了算是專制獨裁

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院明天即將舉行聽證會，民進黨團並未推派立委發言。民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨立法院黨團正事不幹，其實也不是一天兩天的事情，如果台灣民主是賴總統一個人說了算，這不是民主憲政，根本是專制獨裁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。