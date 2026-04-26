日本眾議員：美日台緊密防衛 讓中國拔不出刀

第14屆海內外台灣國是會議，今年以「國家正常化：台日美關係新展望」主題。日本眾議員中山泰秀今天出席會議演講表示，只要日本、美國、台灣這3個國家牢牢站在一起，加強防衛能力，目的不是戰爭，而是讓中國「拔不出刀」。

台灣國家聯盟與世界台灣人大會今天在台北舉行「第14屆海內外台灣國是會議」。總統賴清德致賀電指出，期盼藉由此次盛會，凝聚民眾主體意識，守護自由民主價值，結合世界挺台量能，建構夥伴合作關係，攜手共進打造堅韌台灣。

日本前防衛副大臣、眾議員中山泰秀發表專題演講，他說，現在是一場「民主主義」對抗「霸權主義」的鬥爭。日本這80年來一直是「被保護的國家」（日美安保）。現在日本想要改變，首相高市早苗等人提出3個重要主軸，包括，國防改革，過去日本生產的武器不能賣到國外，現在正在修正，日本的武器將可以輸出；防衛政策，重新檢視日本的安全保障與防衛方式；憲法修正，戰後81年，現行憲法已不符合國際現狀。

中山泰秀說，日本正從一個「被保護的國家」，轉變為一個「可以共同承擔責任、保護盟友」的國家。

中山泰秀表示，中國現在有洲際導彈，若從南海發射，可以直接打到白宮。中國也正在量產機器人士兵，這在戰時會成為可怕的殺戮機器。除了傳統的陸海空，現在還有太空、AI、電磁波等新領域的戰爭，必須加強防衛。

中山泰秀認為，只要日本、美國、台灣這3個國家牢牢站在一起，加強防衛能力。目的不是戰爭，而是讓中國「拔不出刀」。

美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William A.Stanton）發表專題演講提到，美國和台灣都因共同的價值觀而團結在一起，珍惜獨立、自由、法治和人權，但除了共享的價值觀之外，共同利益也至關重要。

司徒文認為，美國總統川普確實為美台關係帶來了更大的不確定性，川普反覆無常，政策經常發生突然且難以預測的變化；台灣和美國的許多民眾都擔心，川普的「美國優先」政策使其成為一個不可靠的盟友，這與以往對台灣更友善的美國總統截然不同。

司徒文提到，川普種種發言與表態都增加了台灣民眾對美國的不信任，如果任由「疑美論」惡化，可能會損害美國的利益。

外交部次長吳志中提到，台灣跟中國沒有「統一」或「再統一」的問題。若越用「統一」，越把台灣放入中國內政。一旦變成內政問題，國際就很難干預。

吳志中認為，現在大家正在打造一個「台灣傳奇」，不管是外交還是經濟成就；台灣傳奇目前在世界已經有非常不錯的成果。除了把國家弄好，防止戰爭最好的方法，當然最好有一把手槍（國防），但最好方法是朋友多（外交）。