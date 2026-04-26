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僅致詞未叩鐘！鄭麗文屏東參加浴佛大典：盼締造兩岸和平
國民黨主席鄭麗文今天到屏東參加「全球各宗教慶祝佛曆2570年佛陀聖誕浴佛大典」，她致詞時指出，現代世界殺戮、戰火不斷，甚至台海兩岸也成為大家焦慮、憂心的區域，希望本著佛教博愛、包容的精神，全力締造兩岸和平，用善意與愛意取代仇恨。
「全球各宗教慶祝佛曆2570年佛陀聖誕浴佛大典」今天在屏東潮州舉辦，包括內政部長劉世芳、屏東縣長周春米、前立法院長王金平等人都到場參加；鄭麗文晚到了約10分鐘，才在立委蘇清泉帶領下匆匆上台。
鄭麗文致詞時指出，現在的世界殺戮、戰火不斷，人與人間對立、仇恨，甚至屠殺，台海兩岸也成為大家焦慮、憂心的區域，因此更需要佛陀對我們的教誨。國民黨秉持著善念、正念、平等心、同理心，除了每個人要從自身做起，更希望能追隨台灣佛教團體，在全世界弘揚佛法與慈悲。
她說，台灣的佛教團體不分國界、跨越種族及宗教，將善良、正念、平等心布施全球，才是真正代表台灣的價值與精神，是台灣之光。台灣是個寶島，擁有民主、自由、均富的美好生活，將這樣的正能量散布出去到全世界，不只要全力締造兩岸和平，也希望能用善意與愛意取代仇恨、用和平取代戰爭，讓地球不再有貧窮與殺戮。
她說，我們都要以佛陀精神自我期許勉勵、反求諸己、明心見性、度己度人，從自身開始做起，也希望以佛教精神消弭所有成見與對立，不同的國家、人種、宗教都能彼此相愛，互相幫助。
鄭麗文致詞後並未參加叩鐘、祝禱、獻供、浴佛等活動即離去。
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