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再傳有官員偷衛生紙、欺負基層 駐美代表處：已有處置 沒有評論

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為我國駐美代表處大門。記者陳熙文／攝影
圖為我國駐美代表處大門。記者陳熙文／攝影

我國駐美代表處爭議不斷，近日有人再爆料駐美代表處的領務組組長偷衛生紙回家，還爆料說駐美代表處某高層無理要求代表處同仁為小孩申請簽證。駐美代表處表示，網路所指的相關事件，當時已有處置與調查，沒有相關評論

我國駐美代表俞大㵢上任後不久即被爆出濫花公帑等爭議，近期又有疑似代表處人員在社群網路上發文，批評「職場霸凌最高等的就是像駐美代表俞大㵢那樣」，指俞大㵢會因口腹之慾隨意解雇員工，也因為餐宴打包的菜色不如預期，就打電話罵督導主管，還把主管降職到副主管，以示羞辱。

而霸凌風波還沒有完全落幕，同一名爆料者又發文指控駐美代表處有「領務組組長偷衛生紙回家，搞到要調監視器」，並指控駐美代表處某高層要求代表處行政處幫忙協調小孩簽證，最後因條件不符申請失敗，該高層卻大罵代表處同仁不盡責，甚至要把他調回台灣。

該爆料文稱台美關係節節敗退，駐美代表處重要政務洽不了什麼，整天用職位、國家資源幫自己搭舞台，現在還有高層為了自己兒子的利益威脅同仁。

對此，我駐美代表處回應說，網路所指的相關事件，當時已有處置與調查，駐美代表處沒有相關評論。

簽證 職場霸凌

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