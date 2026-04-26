深夜到新光醫院護理站「電人」？柯文哲：媒體不要製造新聞

民眾黨前主席柯文哲深夜赴新光醫院護理站引要求說明病情，被護理師貼文爆料，挨批「特權」、「電人」，此事惹小草不滿，反過來檢舉該名護理師。對此，柯文哲今天表示，這幾天都在宜蘭輔選，最大好處是可以不知道台北發生什麼事，快樂多了，媒體不要每天製造一些奇怪的新聞。

柯文哲23日起在宜蘭輔選縣長參選人陳琬惠，當天晚上10時許趕回台北現身新光醫院，有醫護人員在網路爆料，柯文哲當晚要求夜班護理師說明白天病況，控訴他「深夜電人」，貼文曝光後雖已刪除，但至今風波未歇。

柯文哲澄清是員工母親術後出現低血氧與心肌梗塞，基於醫療背景協助了解；但卻有小草檢舉貼文爆料的護理師「上班期間非公務使用手機」。院方則建議，醫病溝通應於日間醫療服務時段，由主治醫師團隊說明病情較為妥當。

柯文哲今天宜蘭4天輔選的最後一天，被問到此事，柯說，「這幾天都在宜蘭輔選，最大的好處是可以不知道台北發生什麼事，嘿…快樂多了」。加上最近輔選掃街及造勢遇到下雨，大小狀況頗多，柯表示，「媒體不要每天製造一些奇奇怪怪的新聞」。

對於5月陳琬惠將進入藍白合民調，柯文哲被最後這幾天衝刺，覺得怎麼樣？他表示，「Do our best」，認真是一種文化，就是把它做到最好。

柯文哲說，以前宜蘭人是一個蠻含蓄的，他要支持你喔，都是比出（揮手）的手勢，但是現在會比較熱血一點（振臂）說：「阿北加油！」

陳琬惠表示，這幾天又風又雨的，但非常謝謝宜蘭縣民，不管是從房子衝出來的，或是搖下車窗的，真的給我們滿滿的鼓勵，今天出大太陽，在溪北從宜蘭市、礁溪，然後到頭城繼續跟鄉親打招呼，感謝大家勇於把支持表現出來。

支持者（右二）與柯文哲合影。記者戴永華／攝影