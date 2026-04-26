總統彈劾聽證會綠不出席 黃國昌：賴總統一人說了算是專制獨裁

在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院明天即將舉行聽證會，民進黨團並未推派立委發言。民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨立法院黨團正事不幹，其實也不是一天兩天的事情，如果台灣民主是賴總統一個人說了算，這不是民主憲政，根本是專制獨裁。

立法院去年否決財政收支劃分法覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」，藍白兩黨對賴總統提出彈劾案。立法院全院委員會明天將舉行聽證會，邀請政府人員及關係人員出席表達意見，民進黨團未邀請專家學者與會發言，也沒有推派黨籍立委進行詢問。

民眾黨今天舉行國防論壇，黃國昌會前受訪時表示，民進黨立法院黨團正事不幹，其實也不是一天兩天的事情，「立法院三讀通過法律案，中華民國憲法對於總統的要求，就是必須要依法公布，什麼時候一個民主憲政國家的總統，竟然有權力拒絕公布國會三讀通過的法案？」

黃國昌強調，如果台灣現在的民主，就是賴總統一個人說了算，這不是民主憲政，根本是專制獨裁。

針對在野黨發動彈劾案，總統府發言人郭雅慧說，賴總統向來坦蕩也認真做事，呼籲立法院趕快做正事，盡快通過今年度總預算和軍購特別條例。

黃國昌表示，看到總統府的聲明，自己感到有點困惑，因為對於立法院的程序，總統府竟然可以如此不熟悉，「總預算的審查，現在已經付委，付委就是在委員會裡面審查，彈劾案則是院會裡面進行，請問到底有什麼關係？總預算要先經過委員會審查、彈劾案是在院會進行，總統府連基本的認識跟理解都沒有嗎？」

根據立法院開會通知，聽證會先由應邀出席人員發言表達意見，再由各黨團推派立委進行詢問，國民黨團邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰等人，民眾黨團邀請氣候先鋒者聯盟發起人楊家法與會。

國民黨團推派立委翁曉玲、王育敏、羅智強進行詢問，民眾黨團推派立委邱慧洳進行詢問，民進黨團未推派專家學者發言，也沒有黨籍立委詢問。