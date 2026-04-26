4月27日蔣經國冥誕 七海園區免費開放

四月廿七日是故總統蔣經國的一一七歲生日，蔣經國基金會首度舉辦冥誕紀念活動。當天七海園區將免門票開放，除了園遊會性質的「七海市集」，並安排放映介紹台灣半導體業起源的紀錄片「造山者」，以及四位部屬故舊或歷史學者，從不同角度回憶，他們所認識的蔣經國。

演講者包括蔣經國基金會董事長錢復，曾任蔣中正總統秘書，蔣經國時代擔任駐美代表；退役空軍中將葛光越，曾任蔣經國總統的侍從武官，後來官至國安會副秘書長、駐拉脫維亞代表；史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君，長期研究兩蔣日記；以及明星咖啡廳負責人簡靜惠，是蔣經國孫女蔣友梅的同學，源自上海白俄流亡貴族的明星，是當年蔣經國夫人蔣方良少數能一解俄國鄉愁的所在，兩家往來密切。

「七海市集」由在地美食與小農產品組成，位置設在七海寓所門外的道路上。這段園區內道路，是當年的北安路舊址。政府遷台後，蔣經國一家住在後火車站附近的長安東路十八號，借用華南銀行的房產。隨著周邊平房一一改建為高樓，出現維安顧慮。蔣經國要求不要為自己蓋新房，租借現成房屋即可。最後相中海軍總部接待來訪美軍將領的七海招待所，於民國五十八年遷入。

七海招待所房子蓋在斜坡上，因此即使有圍牆，北安路上的車輛行人仍可窺探內部。市府為配合維安需求，北安路在拓寬時改線，外推至接近河岸，將原在海總大門外馬路對面的汽車隊等單位包入範圍。七海門口的舊北安路，變為營區內道路，寓所因此獲得維安縱深。也因此，如今的北安路在海總與空總門口，轉了兩個九十度直角。