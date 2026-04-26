聽新聞
0:00 / 0:00

4月27日蔣經國冥誕 七海園區免費開放

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

四月廿七日是故總統蔣經國的一一七歲生日，蔣經國基金會首度舉辦冥誕紀念活動。當天七海園區將免門票開放，除了園遊會性質的「七海市集」，並安排放映介紹台灣半導體業起源的紀錄片「造山者」，以及四位部屬故舊或歷史學者，從不同角度回憶，他們所認識的蔣經國。

演講者包括蔣經國基金會董事長錢復，曾任蔣中正總統秘書，蔣經國時代擔任駐美代表；退役空軍中將葛光越，曾任蔣經國總統的侍從武官，後來官至國安會副秘書長、駐拉脫維亞代表；史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君，長期研究兩蔣日記；以及明星咖啡廳負責人簡靜惠，是蔣經國孫女蔣友梅的同學，源自上海白俄流亡貴族的明星，是當年蔣經國夫人蔣方良少數能一解俄國鄉愁的所在，兩家往來密切。

「七海市集」由在地美食與小農產品組成，位置設在七海寓所門外的道路上。這段園區內道路，是當年的北安路舊址。政府遷台後，蔣經國一家住在後火車站附近的長安東路十八號，借用華南銀行的房產。隨著周邊平房一一改建為高樓，出現維安顧慮。蔣經國要求不要為自己蓋新房，租借現成房屋即可。最後相中海軍總部接待來訪美軍將領的七海招待所，於民國五十八年遷入。

七海招待所房子蓋在斜坡上，因此即使有圍牆，北安路上的車輛行人仍可窺探內部。市府為配合維安需求，北安路在拓寬時改線，外推至接近河岸，將原在海總大門外馬路對面的汽車隊等單位包入範圍。七海門口的舊北安路，變為營區內道路，寓所因此獲得維安縱深。也因此，如今的北安路在海總與空總門口，轉了兩個九十度直角。

史丹福大學 國安會 拉脫維亞 蔣經國 蔣中正 錢復

延伸閱讀

楊志良／台灣不獨，中共不武

比電影更震撼！六萬美軍進駐恆春 1960 年中美聯合軍演「藍星演習」

路跑活動2度撞期統測挨批！北市府揭時間順序：核定時統測日期未定

從台視主播到富邦董娘 「陳藹玲」走出豪門標籤 開拓自己的舞台

相關新聞

分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘

「鄭習會」訪陸之行結束後，國民黨主席鄭麗文於廿四日廣邀美日在內的各國駐台使節，在中央黨部舉行閉門茶敘，據了解，各國關切中方立場。鄭麗文昨天在臉書貼文說，和平始終是可能的，應成為共同信念；兩岸和平不只是兩岸議題，關係到國際社會的共同利益，需要國際社會持續關注與支持。

觀察站／藍營兩顆太陽 盧秀燕、鄭麗文各自領跑

在國民黨重返執政的道路上，近期出現「雙鷹並飛」。台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文，分別在地方紮根與國際外交領域發力，這不僅是個人政治能量的展現，更被視為藍營邁向二○二八年重返執政的「雙引擎」。

【重磅快評】先禁再說？民進黨已成「民禁黨」

曾幾何時，民主進步黨不只是民眾嘲諷時形容的民主退步黨，由於經常性下達禁令，更讓「民進黨」成了「民禁黨」。從兩岸交流禁令、對大陸惠台政策的全面汙名化，到近期行政院針對公部門祭出的「高德地圖」禁用令，民進黨政府似乎陷入一種「先禁再說」的膝反射式治理。對大陸動輒以國安為名、行封閉之實，對美國卻顯現大開門戶的卑躬屈膝姿態，不僅是雙重標準，更暴露出對自身競爭力的集體焦慮。

4月27日蔣經國冥誕 七海園區免費開放

四月廿七日是故總統蔣經國的一一七歲生日，蔣經國基金會首度舉辦冥誕紀念活動。當天七海園區將免門票開放，除了園遊會性質的「七海市集」，並安排放映介紹台灣半導體業起源的紀錄片「造山者」，以及四位部屬故舊或歷史學者，從不同角度回憶，他們所認識的蔣經國。

台灣議題 我憂擺上「川習會」菜單

我外交部政務次長吳志中廿四日接受彭博專訪時表示，擔心美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談時，可能在台灣議題上做出讓步，台灣正努力避免這種情況發生。

與近50位駐台代表交流 鄭麗文：兩岸和平需國際社會關注

國民黨主席鄭麗文今天表示，昨天和近50位來自各國駐台外館的代表與朋友交流，兩岸和平不只是兩岸之間的議題，也關係到國際社會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。