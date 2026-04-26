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觀察站／藍營兩顆太陽 盧秀燕、鄭麗文各自領跑

聯合報／ 本報記者屈彥辰
國民黨主席鄭麗文（左二）、台中市長盧秀燕（右二）。圖／聯合報資料照片 陳秋雲
國民黨主席鄭麗文（左二）、台中市長盧秀燕（右二）。圖／聯合報資料照片 陳秋雲

國民黨重返執政的道路上，近期出現「雙鷹並飛」。台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文，分別在地方紮根與國際外交領域發力，這不僅是個人政治能量的展現，更被視為藍營邁向二○二八年重返執政的「雙引擎」。

盧秀燕近期跨出台中，展開全國性輔選行程，展現政治親和力與號召力。盧秀燕昨日北上合體新北市長參選人李四川，在板橋慈惠宮參拜時，她以「小川哥」稱呼李四川，而非外界慣稱的「川伯」。這一字之差，巧妙拉近人際距離，賦予李四川更具溫度的公眾形象。

盧秀燕今日則南下，聯手高雄市長參選人柯志恩，與柯志恩組成「好媽媽連線」。這種「跨域連線」鞏固基層支持，更是確立盧秀燕作為黨內「最強輔選母雞」的一招。

相對於盧秀燕，鄭麗文則在兩岸與國際戰場上大秀肌肉。鄭麗文完成歷史性的鄭習會後，甫一返台隨即展開媒體攻勢，大量接受媒體專訪，強力論述「和平、反獨、穩兩岸」等三主軸，鞏固國民黨在兩岸關係上的論述主導權。

鄭麗文於廿四日邀請近五十位外國駐台代表齊聚中央黨部，展現處理外交與國際事務的能力。這場對話為六月的訪美之旅鋪路之餘，更是向外界證明，國民黨具備處理複雜地緣政治的能力。

外界常以「兩顆太陽」的競爭視角解讀盧秀燕、鄭麗文的動作。然而，更深層的政治邏輯或許像「功能互補」。

首先是「分工合作」。盧秀燕穩住基層、扛起輔選之責，鄭麗文開拓國際空間與兩岸話語權，形成內外交織的防禦網。再者是「共同目標」。國民黨內共識相當清晰，當前唯一的對手是民進黨，唯一的目標是下架民進黨。

最後是「蓄勢待發」。無論是挽起袖子走入人群的輔選母雞，還是穿梭於外賓間的外交推手，都在為藍營重返執政累積必要的籌碼。

盧秀燕與鄭麗文的各自發力，並非黨內的內耗與競爭，而是呈現出國民黨的多元化布局。這場「領跑」不是在跑個人的政治前途，而是在跑藍營重拾選民信任的接力賽。

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