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台灣議題 我憂擺上「川習會」菜單

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
外交部政務次長吳志中接受彭博專訪表示，擔心美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右 ）會談時，可能在台灣議題上讓步，台灣正努力避免這種情況發生。圖為去年在南韓舉行川習會。美聯社
外交部政務次長吳志中接受彭博專訪表示，擔心美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右 ）會談時，可能在台灣議題上讓步，台灣正努力避免這種情況發生。圖為去年在南韓舉行川習會。美聯社

我外交部政務次長吳志中廿四日接受彭博專訪時表示，擔心美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談時，可能在台灣議題上做出讓步，台灣正努力避免這種情況發生。

北京「川習會」預定五月十四至十五日舉行。外界咸預料，會談將涵蓋多項商業交易與採購承諾。

吳志中表示，「我們最害怕的，就是將台灣擺上習近平與川普總統談判的菜單上；我們也需避免這件事發生」。

台灣在習近平優先事項中占重要位置，他可能在川習會中要求川普同意改變台灣地位，例如反對台獨。美方做出口頭確認或正式調整政策，就將被視為北京一大勝利。對華府是否已向台北保證美國相關涉台措辭不會改變時，吳志中說，「沒有任何事是百分之百確定的」。

一位白宮官員說，川普預期此次中國行將非常正面，且美國政府對台關係的立場、即「一中政策」並未改變。中國外交部則尚未置評。

吳志中說，台灣正尋求擴大與美國的共同利益，並以半導體產業及台灣對美大量投資，做為他對台美關係感到樂觀的主因。他說，「我們共享的國家利益愈來，我認為我們就愈能安心，不會被擺上談判桌；目前我們感到安心」。

美國官員則對相關問題採取迴避態度，並表示川習會將聚焦貿易與投資議題，希望將中國行的重點置於確保取得稀土等關鍵礦物。

對北京來說，另一項關鍵成果將是限制美國對台軍售。川普在習近平施壓後延後一項對台軍售案，還說自己「正與對方討論此事」，且很快就會做出決定。這使美台部分官員及美國國會議員感到警惕。不過，知情人士認為，該軍售案可能在川習會後推進。

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