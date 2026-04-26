聽新聞
0:00 / 0:00

分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁／台北報導

<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>主席<a href='/search/tagging/2/鄭麗文' rel='鄭麗文' data-rel='/2/136000' class='tag'><strong>鄭麗文</strong></a>（中）前日下午在中央黨部，與近五十位各國駐台使館的代表們茶敘交流，話題圍繞在鄭麗文剛結束的<a href='/search/tagging/2/鄭習會' rel='鄭習會' data-rel='/2/246658' class='tag'><strong>鄭習會</strong></a>和訪陸之行。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文（中）前日下午在中央黨部，與近五十位各國駐台使館的代表們茶敘交流，話題圍繞在鄭麗文剛結束的鄭習會和訪陸之行。圖／取自鄭麗文臉書

「鄭習會」訪陸之行結束後，國民黨主席鄭麗文於廿四日廣邀美日在內的各國駐台使節，在中央黨部舉行閉門茶敘，據了解，各國關切中方立場。鄭麗文昨天在臉書貼文說，和平始終是可能的，應成為共同信念；兩岸和平不只是兩岸議題，關係到國際社會的共同利益，需要國際社會持續關注與支持。

近50駐台代表齊聚 關心鄭習會

近五十位外國駐台使節和代表，齊聚國民黨中央黨部，了解鄭麗文大陸行的心得與收獲，也包含與中共總書記習近平會談的感想。藍營內部人士表示，駐台使節關心習近平到底表達什麼，以及對區域和平的角色等。

谷立言已會鄭 片山和之派代表

相關人士透露，不論有邦交、無邦交，各國駐台代表和使節，「該來的都來了」，顯見國際友人非常關注鄭習會。美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言先前才會晤鄭麗文，這場茶敘由ＡＩＴ政治組官員參加；日本台灣交流協會代表片山和之沒有出席，另派代表與會。

據了解，本次茶敘準備同步口譯，不讓語言成為交流阻礙。藍營人士表示，鄭麗文完成訪陸與鄭習會，此時安排與各國駐台代表茶敘交流，有助讓國際友人了解國民黨追求和平的理念與立場堅定不變，更不是民進黨口中的「賣台」。與會人士轉述，在場使節對於鄭習會傳達兩岸和平的目標，都表達正面肯定的態度。

藍營人士解讀，超過四十名各國駐台代表受邀出席參加在中央黨部舉辦的茶敘，這在過去是絕對看不到，賴清德總統大概也會非常驚訝。藍營人士說，各國代表是衝著兩點而來，第一，對鄭麗文的橫空出世感到好奇，希望透過面對面的溝通，以了解鄭麗文和國民黨在重要問題上的立場。第二，關心鄭習會的過程與後續，能在美國總統川普之前見到習近平，在台灣被打成「親中賣台」，但在國際社會卻是大事，特別是在國際社會「美退中進」的現狀下，中國大陸的影響力絕對與日俱增。

鄭麗文：和平應成大家共同信念

藍營人士認為，各國使節與代表知道，出席國民黨茶敘可能會被民進黨政府貼標籤，但作為駐台代表須以自身的國家利益為最重要考量，他們「用腳投票」，凸顯台灣不是只有一種聲音，更不能只有綠色聲音。

鄭麗文說，她坦誠地與大家分享兩岸情勢、區域發展，以及台灣應扮演的角色。她相信，和平始終是可能的，也應成為大家共同的信念。鄭麗文表示，兩岸和平不只是兩岸之間的議題，也關係到國際社會的共同利益，並需要國際社會持續的關注與支持。台灣也應更積極主動地扮演建設性的角色，促進對話、增進理解，為區域穩定貢獻力量；透過持續交流、累積互信，期待未來能一起促進區域的和平與繁榮。

民進黨 國民黨 兩岸 鄭麗文 鄭習會 習近平

延伸閱讀

獨／鄭習會引發國際關注 鄭麗文與40多名駐台代表茶敘暢聊細節

黃齊元／兩岸和平之路 必須珍惜壯大

談鄭習會 羅文嘉：鄭麗文發言呼應中國民族團結法

避戰勝於話術 看清兩岸真實溫度

相關新聞

分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘

「鄭習會」訪陸之行結束後，國民黨主席鄭麗文於廿四日廣邀美日在內的各國駐台使節，在中央黨部舉行閉門茶敘，據了解，各國關切中方立場。鄭麗文昨天在臉書貼文說，和平始終是可能的，應成為共同信念；兩岸和平不只是兩岸議題，關係到國際社會的共同利益，需要國際社會持續關注與支持。

觀察站／藍營兩顆太陽 盧秀燕、鄭麗文各自領跑

在國民黨重返執政的道路上，近期出現「雙鷹並飛」。台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文，分別在地方紮根與國際外交領域發力，這不僅是個人政治能量的展現，更被視為藍營邁向二○二八年重返執政的「雙引擎」。

【重磅快評】先禁再說？民進黨已成「民禁黨」

曾幾何時，民主進步黨不只是民眾嘲諷時形容的民主退步黨，由於經常性下達禁令，更讓「民進黨」成了「民禁黨」。從兩岸交流禁令、對大陸惠台政策的全面汙名化，到近期行政院針對公部門祭出的「高德地圖」禁用令，民進黨政府似乎陷入一種「先禁再說」的膝反射式治理。對大陸動輒以國安為名、行封閉之實，對美國卻顯現大開門戶的卑躬屈膝姿態，不僅是雙重標準，更暴露出對自身競爭力的集體焦慮。

4月27日蔣經國冥誕 七海園區免費開放

四月廿七日是故總統蔣經國的一一七歲生日，蔣經國基金會首度舉辦冥誕紀念活動。當天七海園區將免門票開放，除了園遊會性質的「七海市集」，並安排放映介紹台灣半導體業起源的紀錄片「造山者」，以及四位部屬故舊或歷史學者，從不同角度回憶，他們所認識的蔣經國。

台灣議題 我憂擺上「川習會」菜單

我外交部政務次長吳志中廿四日接受彭博專訪時表示，擔心美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談時，可能在台灣議題上做出讓步，台灣正努力避免這種情況發生。

與近50位駐台代表交流 鄭麗文：兩岸和平需國際社會關注

國民黨主席鄭麗文今天表示，昨天和近50位來自各國駐台外館的代表與朋友交流，兩岸和平不只是兩岸之間的議題，也關係到國際社會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。