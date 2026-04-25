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礦場爭議宜蘭崙埤村長遭罷免 罷免方：不要再動我們的山了

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭大同鄉崙埤村今天舉行村長罷免投票，通過罷免村長吳秉宗。圖為罷免小組日前舉行的說明會。圖／罷免行動小組提供
宜蘭大同鄉崙埤村今天舉行村長罷免投票，通過罷免村長吳秉宗。圖為罷免小組日前舉行的說明會。圖／罷免行動小組提供

宜蘭大同鄉崙埤村長吳秉宗因礦場開發爭議遭到罷免，是宜蘭有史以來第二位被罷免的村長。推動罷免方、部落會議主席張志文說，這代表部落民意反對礦場開發，希望年底要選村長的人都知道「不要再動我們的山了」；吳秉宗電話未接。

張志文說，一開始就知道罷免投票一定會過，來投票的人數也在預期之內，看到很多在外地生活的村民，從高雄台北桃園等地，趕回來投票，再回去工作，覺得大家都很愛我們的部落家園，大家都有共同的想法，就是要守護山林，只能說部落還是很團結。

張志文說，這件事的主因就是開礦，已經被挖了30年，業者還不滿意，還想再挖30年嗎？山上土石流一直在發生，村民當然不肯再開礦，但村長吳秉宗和廠商太過密切，從來沒跟村民站在同一陣線。他也質疑，崙埤原來就只有一個部落，卻為了開礦需要諮商同意，好好的1個部落變成3個部落，他最不開心就是這個，「真的很弔詭」。

他說，年底就要選舉，今天的結果，可以讓接下來要選的人比較知道，千萬不要再去動這個山、不要打山的主意，那罷免方的目的也達成了。

張志文說，東峻礦場雖然部落諮商同意已經過了，但有機會，族人還是會去抗爭；另外還有一個永和研礦場，在崙埤和中華村的交界線上面，也是在去年通過諮商同意，會看中華村怎麼做，崙埤也會協助、配合。

罷免起源於於東峻礦場開發案，罷免行動小組先前指出，東峻礦場開發案可能影響400公頃傳統領域，崙埤部落反對開發，保護後代子孫免受環境浩劫，吳秉宗卻對反對聲浪視若無睹，以行政中立為名行護航之實，因此發動罷免。

縣選委會表示，罷免崙埤村長案投票總人數606人，338人投票，投票率55.78%；開票結果，同意罷免票214票、不同意罷免票120票、無效票4票，同意票多於不同意票，且同意票為選舉人總數35.31%，達選舉人總數4分之1以上，罷免案通過，縣選委會將於4月28日舉行委員會議審定投票結果。

依據選罷法，吳秉宗將自公告日起解除職務，且4年內不得再選崙埤村長；因他餘下任期不足2年，解職後將由大同鄉公所派人代理。

大同鄉崙埤村今天舉行村長罷免投票，投票結果，罷免案過關。圖為罷免小組日前舉行的說明會。圖／罷免行動小組提供
大同鄉崙埤村今天舉行村長罷免投票，投票結果，罷免案過關。圖為罷免小組日前舉行的說明會。圖／罷免行動小組提供

大同鄉崙埤村長吳秉宗因礦場爭議遭到罷免，成為宜蘭第二位遭罷免的村長。圖／取自內政部網站
大同鄉崙埤村長吳秉宗因礦場爭議遭到罷免，成為宜蘭第二位遭罷免的村長。圖／取自內政部網站

桃園 台北 高雄

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